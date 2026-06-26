Carín León revela su fanatismo por el Real Madrid y compara conocer a David Beckham con “conocer a Superman” durante su visita al Nu Stadium

De Sonora para el Mundo Tour es la gira con la que el cantante mexicano Carin León llegará al Nu Stadium, donde ofrecerá un concierto en el recinto del Inter Miami CF, que también comenzará a utilizarse para espectáculos musicales.

Será este 28 de junio cuando Carín León celebre su presentación en Miami, donde interpretará éxitos como Según quién y Primera cita. Previo al concierto, el cantante visitó el estadio, participó en una gira de medios y compartió la emoción que representa para él conocer a uno de los propietarios del club, el exfutbolista inglés David Beckham.

"Soy el fan mexicano del Real Madrid más fuerte que existe", fueron parte de las declaraciones de León, quien señaló que conocer a uno de los jugadores que dio tantas alegrías al club, como David Beckham, representa una experiencia inolvidable.

El pasado jueves, el artista declaró que conocer a Beckham es para él como conocer a Superman, pues ha seguido la trayectoria del exfutbolista desde la época de los llamados "Galácticos" del Real Madrid, cuando el club reunió a varias de las mayores figuras del futbol mundial.

Medios como la Agencia EFE destacaron las declaraciones de Carín León: "Conocer a David Beckham, ¿qué te voy a decir? Yo, como enfermo fan del Real Madrid, soy el fan mexicano del Real Madrid más fuerte que existe. Conocer a David Beckham para mí es como estar conociendo a Superman".

En sus comentarios, León destacó que fue gracias a figuras como David Beckham que comenzó a seguir el futbol y desarrolló su pasión por los merengues. Conocerlo, recalcó el intérprete de Ni me debes ni te debo, representa para él un evento canónico y una catarsis en vida.

"Totalmente fuerte, estar enfrente de un maestro del deporte y una leyenda de mi club, del mejor club de toda la historia, el Real Madrid", resaltó León al hablar del volante, quien también militó en equipos como el Paris Saint-Germain.

USA9370. MIAMI (FL, EEUU), 25/03/2026.- Fotografía del 17 de febrero de 2026 cedida por el Inter Miami donde aparece el cantante mexicano Carín León posando con la camiseta del equipo de fútbol Inter Miami. Carín León protagonizará el 28 de junio el primer concierto en el Nu Stadium, el nuevo estadio del Inter Miami, en el marco de su gira por Norteamérica 'De Sonora, para el mundo'. EFE/Jerry Budar/Inter Miami /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO

Este hecho ocurre luego de que Carín León fuera elegido para ofrecer el primer concierto del Inter Miami CF en el Nu Stadium como recinto para espectáculos musicales, dentro de una gira que se perfila como una de las más destacadas de su carrera.

"Miami es un lugar especial y, obviamente, estar inaugurando el Nu Stadium en cuestión de conciertos para nosotros es algo súper importante. Queremos dejar la vara bien alta y tirar la casa por la ventana", fueron parte de las declaraciones del cantante, según la Agencia EFE.

Poder formar parte de la historia de este recinto es importante, sobre todo por el significado que tiene el Inter Miami CF para la comunidad hispana, ya que, según León, "de lejos" es el club más latino de la MLS.