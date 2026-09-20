Shakira recibe a Laura Pausini en su Macondo Park en España

La cantante colombiana Shakira no para de sorprender al público madrileño. En la tercera de las 12 fechas de su residencia en la capital española tuvo como invitada especial a la italiana Laura Pausini. El público, congregado en el Macondo Park, plaudió a ambas interpretes cuando juntas cantaron uno de los clásicos de la barranquillera: Antología.

Las redes sociales dieron cuenta de este particular encuentro entre las artistas que están consideradas entre las mejores compositoras y cantantes de su generación. La colaboración de las artistas estuvo matizada por las voces de la audiencia que también mostró su emoción al ver aparecer a la intérprete de La soledad.

Shakira y Laura Pausini que hermosas.

Antología en la Residencia España. pic.twitter.com/2sZNIXCdiQ — Ender Torres (@Ender_Etz) September 20, 2026

Laura se vio sumamente emocionada y abrazó fuertemente a Shakira, a quien en ocasiones anteriores ha dicho que admira no solo por su trayectoria musical sino también por las obras de caridad que realiza.

La admiración de Pausini a Shakira también se encuentra reflejada en su nuevo álbum Yo Canto 2, un proyecto de versiones que continúa la línea iniciada con su primer disco de homenajes Yo Canto en 2006. Entre los temas incluidos destaca Antología de Shakira, que Pausini reinterpretó manteniendo su esencia.

La inclusión de la artista italiana se suma a otras muchas estrellas que han dicho presente en Las mujeres ya no lloran World Tour . Entre quienes ya han actuado junto a Shakira se encuentran el grupo Frontera, Carlos Vives, Maluma, Bizarrap, Ozuna y Alejandro Sanz.