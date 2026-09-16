“Spider-Man: Brand New Day” destrona a “Star Wars”: Tom Holland rompe récord con US$936 millones

Escenario

“Spider-Man: Brand New Day” destrona a “Star Wars”: Tom Holland rompe récord con US$936 millones

"Spider-Man: Brand New Day", protagonizada por Tom Holland, alcanzó US$936 millones y rompió el récord de taquilla que "Star Wars" mantuvo por más de una década.

Valery Velásquez

y

|

time-clock

MEX9538. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 03/08/2026.- Fotografía del 20 de julio que muestra al actor Tom Holland posando durante la alfombra roja de la película 'Spider-Man: Un nuevo día' en Ciudad de México (México). En apenas cinco días, la película 'Spider-Man: Brand New Day' se convirtió en uno de los mejores estrenos en la historia en México al acumular beneficios de la taquilla de 38,3 millones de dólares (unos 663,7 millones de pesos), según la plataforma Box Office Mojo. EFE/Mario Guzmán

Tom Holland protagoniza "Spider-Man: Brand New Day", película que alcanzó US$936 millones y rompió el récord de taquilla en Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: EFE)

El fenómeno "Spider-Man: Brand New Day" ("Spider-Man: Un nuevo día"), protagonizado por Tom Holland y Zendaya, se convirtió esta semana en la película más taquillera de la historia de Estados Unidos, según reportan medios locales.

De acuerdo con datos de Variety, la película de Holland recaudó US$936 millones en la taquilla estadounidense desde su estreno, el pasado 30 de julio.

La película desbancó a "Star Wars: The Force Awakens" ("Star Wars: El despertar de la Fuerza"), que se mantuvo por más de una década en el primer lugar por el mismo monto recaudado en taquilla.

En un escrito en redes sociales, Lucasfilm, productora fundada por George Lucas, mencionó: "Desde una galaxia muy, muy lejana, todos en Lucasfilm felicitan enormemente (...) a todo el equipo detrás de 'Spider-Man: Brand New Day' por establecer un nuevo récord de taquilla en Estados Unidos y arrebatarle la corona a 'Star Wars: El despertar de la Fuerza'".

La película acumula récords desde su estreno. Tres semanas después de su exhibición en cines, se convirtió en el filme que más rápido superó la marca de US$700 millones en la taquilla estadounidense. Además, logró la mayor recaudación durante su primera semana en la historia de la taquilla de Estados Unidos y es la segunda película que más rápido alcanzó US$1 mil millones a escala mundial, después de "Avengers: Endgame".

Películas que debes ver antes de "Spider-Man: Un nuevo día"

  • "Capitán América: Civil War" (2016)
  • "Spider-Man: Homecoming" (2017)
  • "Avengers: Infinity War" (2018)
  • "Spider-Man: Far From Home" (2019)
  • "Spider-Man: No Way Home" (2021)

ESCRITO POR:

Valery Velásquez

Valery Velásquez

Lee más artículos de Valery Velásquez

Redacción EFE

Lee más artículos de Redacción EFE

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Spider-Man: Brand New Day Star wars Tendencias mundiales Tom Holland 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM