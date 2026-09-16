“Spider-Man: Brand New Day” destrona a “Star Wars”: Tom Holland rompe récord con US$936 millones

El fenómeno "Spider-Man: Brand New Day" ("Spider-Man: Un nuevo día"), protagonizado por Tom Holland y Zendaya, se convirtió esta semana en la película más taquillera de la historia de Estados Unidos, según reportan medios locales.

De acuerdo con datos de Variety, la película de Holland recaudó US$936 millones en la taquilla estadounidense desde su estreno, el pasado 30 de julio.

La película desbancó a "Star Wars: The Force Awakens" ("Star Wars: El despertar de la Fuerza"), que se mantuvo por más de una década en el primer lugar por el mismo monto recaudado en taquilla.

En un escrito en redes sociales, Lucasfilm, productora fundada por George Lucas, mencionó: "Desde una galaxia muy, muy lejana, todos en Lucasfilm felicitan enormemente (...) a todo el equipo detrás de 'Spider-Man: Brand New Day' por establecer un nuevo récord de taquilla en Estados Unidos y arrebatarle la corona a 'Star Wars: El despertar de la Fuerza'".

La película acumula récords desde su estreno. Tres semanas después de su exhibición en cines, se convirtió en el filme que más rápido superó la marca de US$700 millones en la taquilla estadounidense. Además, logró la mayor recaudación durante su primera semana en la historia de la taquilla de Estados Unidos y es la segunda película que más rápido alcanzó US$1 mil millones a escala mundial, después de "Avengers: Endgame".

Películas que debes ver antes de "Spider-Man: Un nuevo día"