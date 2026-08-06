Spider-Man: Brand New Day rompe récords en su primera semana y lidera la taquilla mundial de 2026

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Spider-Man: Brand New Day rompe récords en su primera semana y lidera la taquilla mundial de 2026

La cuarta entrega de Spider-Man, protagonizada por Tom Holland, conquistó la taquilla en su primera semana y superó incluso la recaudación del estreno de Avengers: Endgame en Estados Unidos.

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Tom Holland revela que descartaron una versión de “Spider-Man: Brand New Day” antes de su estreno: “La vimos y la odiamos”

Jon Bernthal y Tom Holland compartieron escenas en la nueva película "Spider-Man: Brand New Day", que estrenó el 29 de julio del 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

La llegada a los cines de Spider-Man: Brand New Day, cuarta entrega protagonizada por Tom Holland, ha conquistado la taquilla a escala internacional y se posiciona como el mejor estreno del año hasta la fecha, al superar los mil millones de dólares en tiempo récord.

El regreso de Spider-Man marcó un nuevo éxito para Marvel, pues en la primera semana de su estreno recaudó USD $1,155 millones en todo el mundo y superó a Toy Story 5, Michael y The Super Mario Galaxy Movie, que registraron los mejores estrenos del 2026.

Páginas como Box Office Mojo destacan que estas tres películas superaron la barrera de los mil millones de dólares; sin embargo, les tomó más tiempo alcanzar esa cifra de recaudación.

Se conoce que la película ha conseguido recaudar USD $449 millones en Estados Unidos y Canadá, mientras que en el resto del mundo ha superado los USD $706 millones, impulsada principalmente por el mercado chino.

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LOS ANGELES (United States), 28/07/2026.- British actor Tom Holland arrives for the world premiere of Spider-Man: Brand New Day at the Dolby Theatre in Los Angeles, California, USA, 27 July 2026. EFE/EPA/CHRIS TORRES

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LONDON (United Kingdom), 29/07/2026.- British actor and cast member Tom Holland arrives for the UK premiere of 'Spider-Man: Brand New Day' at the Odeon Luxe Leicester Square in London, Britain, 29 July 2026. (Cine, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TOLGA AKMEN

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La cuarta entrega de Spider-Man, que se adentra en un cambio genético del arácnido, conquistó Norteamérica, pues en su primer fin de semana logró recaudar USD $360 millones, cifra que superó el estreno de Avengers: Endgame, que ostentaba este récord.

Los resultados de taquilla alcanzados por Spider-Man: Brand New Day respaldan las recientes declaraciones del director de Sony Pictures, Tom Rothman, a The Hollywood Reporter, en las que resaltó el alcance que sigue teniendo el cine dentro de la industria.

“Todos esos genios que decían que el cine estaba muerto, no necesariamente tenían razón. De hecho, el mercado cinematográfico está en pleno auge ahora mismo, y me entusiasma. Así que soy muy optimista”, dijo a The Hollywood Reporter.

De qué trata Spider-Man: Brand New Da

Después del éxito de Spider-Man: No Way Home, que reunió a Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland, Marvel regresó con Spider-Man: Brand New Day, en la que Peter Parker debe enfrentar las consecuencias de su decisión, al quedarse sin MJ, Ned y tener que combatir solo a los villanos que acechan Nueva York.

Luego de hacer que todo el mundo olvidara que él era Spider-Man, el superhéroe se enfrenta también a una nueva amenaza. La situación se complica cuando comienza a experimentar una mutación genética que pondrá en peligro su vida y deberá enfrentarse a un enemigo aparentemente invisible.

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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