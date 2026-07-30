¿Cuántas escenas postcréditos tiene Spider-Man: Brand New Day? Esto revela su final y la promesa que Marvel mantiene para el superhéroe

Tom Holland regresó a la gran pantalla para regalarle al mundo una cuarta entrega en solitario del Hombre Araña. Esta vez enfrenta a un misterioso villano que acecha la Ciudad de Nueva York. Entre sus emociones, la soledad y la transformación de sus poderes, Peter Parker se enfrenta a un nuevo problema.

La historia lleva a los aficionados de Spider-Man a vivir una batalla contra una amenaza casi sin precedentes, que lo enfrenta a un juego mental capaz de hacer pensar que cualquier persona podría ser el villano.

En medio de buenas reseñas por parte de la crítica, Spider-Man: Brand New Day inicia su camino en los cines y lleva a Holland a consolidarse como el actor con más películas como este personaje. En esta cinta enfrenta el olvido colectivo de su identidad, lo que lo hace sufrir por su amigo Ned y su exnovia MJ.

Decidido a asumir su papel como protector de Nueva York, Holland afronta un cambio en sus poderes, deja de lado los multiversos y se centra en su evolución.

La película, que trae de vuelta a personajes originales de la saga, como Zendaya en el papel de MJ y Jacob Batalon como Ned, también incorpora a otros personajes de Marvel, como Bruce Banner (Hulk), interpretado por Mark Ruffalo, así como a The Punisher, interpretado por Jon Bernthal.

Sin adentrarse en spoilers, esta nueva entrega regala un vistazo al futuro de Marvel al presentar una escena postcréditos, en la que, al estilo tradicional del estudio, deja abierto el destino del superhéroe.

Aunque en redes sociales se han hecho especulaciones sobre la escena, Spider-Man: Brand New Day solo incluye una escena postcréditos, en la que Marvel apuesta por alimentar la incertidumbre sobre lo que sucederá con el Peter Parker de Tom Holland.

Esto ha generado incertidumbre sobre si aparecerá en las próximas producciones de Avengers o en una nueva entrega de la franquicia de Spider-Man. En la escena se muestra a su mejor amigo, Ned, intentando rastrear al Hombre Araña con un localizador; sin embargo, no tiene éxito.

Esto deja abierta la posibilidad de que Spider-Man ya no esté en la Tierra e, incluso, plantea que ya no se encuentre en el mismo universo, pues el rastreador no detecta su existencia.

La escena también representa una promesa por parte de Marvel, ya que muestra un mensaje que confirma el regreso de Spider-Man. Medios como Infobae destacan que esto deja varias interrogantes, pues no aclara si el personaje aparecerá en la próxima entrega de Avengers: Doomsday, en Avengers: Secret Wars o si existirá una quinta película protagonizada por Tom Holland.