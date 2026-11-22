Las creaciones del artista guatemalteco Carlos Mérida volverán a exhibirse en el Museo Nacional de Arte Moderno, cuya reapertura fue anunciada por el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) y está prevista para el 2027.

Las autoridades del MCD señalan que la reapertura del Museo Nacional de Arte Moderno Carlos Mérida (Munam) será progresiva. La primera fase se habilitará en enero del 2027, con una nueva propuesta museográfica que resaltará sus colecciones y brindará un espacio para la exposición del arte guatemalteco.

El museo, que conserva parte del patrimonio artístico nacional, fue cerrado el 9 de noviembre del 2022 para realizar trabajos de reparación debido al colapso de su sistema hidráulico. Sin embargo, el cierre se ha extendido por más de cuatro años, pues, según detalló la cartera, durante un diagnóstico del inmueble se identificaron otros problemas en su infraestructura. Su reapertura está prevista para enero del 2027.

En entrevista con Prensa Libre, el director de Museos y Centros Culturales del MCD, Hugo Mayorga, destacó que será a mediados de ese mes cuando se habilite la primera de las tres fases, que incluirá las salas de exposición permanente y los espacios destinados a la conservación de las obras de la colección.

Meses después se buscará habilitar la segunda y tercera fases, que contemplan una sala de exposiciones temporales, otro espacio de exhibición y la construcción de una biblioteca. Mayorga destaca que, para la reapertura, el personal ha trabajado a lo largo del año en labores de mantenimiento, desinfección, prevención y conservación, con un avance del 70% en esta etapa previa a la apertura.

La importancia de la reapertura de este espacio, señala Ana Paula Miranda, presidenta de la Asociación de Museos de Guatemala, radica en que los museos de arte moderno y contemporáneo son esenciales para comprender cómo las sociedades evolucionan, reflexionan y se expresan a través del tiempo.

Agrega que, en un país tan diverso y multicultural como Guatemala, estas instituciones permiten dialogar sobre identidad, memoria, creatividad y transformación social desde distintas perspectivas. Por ello, considera importante que estos espacios permanezcan abiertos.

Mantenimiento reciente del MUNAM

Sobre las causas que han mantenido cerrado el MUNAM, el director de Museos detalló que la actual administración recibió los trabajos realizados por las empresas en mayo del 2025. Sin embargo, fue hasta julio cuando pudieron ingresar al inmueble y evaluar los aspectos pendientes para su reapertura.

La evaluación señaló que existían filtraciones de agua en la cubierta y daños en la infraestructura, especialmente en las columnas interiores del museo. También se identificaron fisuras que han tenido que repararse. Mayorga destacó que el equipo de la Dirección de Conservación y Restauración de Bienes Culturales (Decorbic) ha intervenido 19 columnas.

La inspección también identificó daños en el piso, que tiene un diseño único, según agrega el director. Debido al deterioro, artesanos tuvieron que intervenir más de tres mil piezas. Además, se realizaron trabajos en el exterior, las tuberías y las vigas de madera del museo.

Mayorga resalta que actualmente se realizan trabajos de pintura en el interior. Después se llevará a cabo la impermeabilización y otras intervenciones para mejorar la infraestructura. Estos trabajos han representado una inversión de alrededor de Q1 millón. Además, el director señala que deberán destinarse nuevos recursos para la museografía.

Como parte de la recuperación, el director destacó que en el Museo de Arqueología y Etnología se instaló una cámara de anoxia, un sistema que permite desinfectar las obras mediante gas argón, en ausencia de oxígeno. Con este procedimiento se han tratado más de 300 obras, lo que también ha requerido inversión.

Otra inversión corresponde a la museografía, la actualización de cédulas y la renovación de textos, trabajos que, según estima el director, representarán alrededor de otro Q1 millón.

Interior de la antigua Museografía del Museo Nacional de Arte Moderno Carlos Mérida de la Zona 13 de la Ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Conservación de las piezas de exhibición

El Munam conserva diversas piezas de arte, entre ellas obras del maestro Carlos Mérida. Al ser consultado sobre su conservación, Hugo Mayorga destacó que esta ha sido una de las prioridades, por lo que se han realizado diagnósticos técnicos a cargo del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Muebles (Cerebiem).

Después, las piezas han pasado por la cámara de anoxia para su desinfección y luego son trasladadas al inmueble. Este proceso comprende más de 300 obras, explicó.

La evaluación mostró que existían algunos daños en los marcos y en la parte posterior de las pinturas, específicamente en el engomado, debido al paso de los años, y en el paspartú. El equipo ha trabajado en estas reparaciones. Mayorga destacó que no se han encontrado daños en los lienzos.

Las autoridades esperan finalizar esta etapa durante las primeras semanas de diciembre y después trasladar las piezas al Museo de Arte Moderno para comenzar el montaje de las exposiciones con miras a la reapertura.

Habilitación de las salas de exposición

El Ministerio tiene prevista la primera fase de reapertura para enero del 2027, cuando se habilitarán los primeros espacios de exposición permanente. Se busca que los visitantes puedan conocer distintos momentos de la historia del arte guatemalteco, desde las primeras expresiones de la modernidad hasta las transformaciones artísticas de las últimas décadas.

Para esta primera fase, dice Mayorga, se contempla exhibir alrededor de 300 obras. La segunda etapa incluirá una sala dedicada al maestro Carlos Mérida y otra para exposiciones temporales. Recalcó que, en cumplimiento de lo acordado con la familia del artista, se dará mayor espacio a la obra de Carlos Mérida.

La tercera fase contempla concluir la restauración del inmueble, construir una biblioteca e implementar un programa de conservación y restauración de las obras de la colección. Se prevé finalizarla durante el segundo semestre del 2027.

Retrato de Carlos Mérida. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Remodelaciones y presupuestos para museos

Para Mayorga, la recuperación de los museos representa un avance, pues señala que durante años estos espacios han tenido asignaciones presupuestarias bajas, deficiencias de personal y falta de equipo especializado, así como de conservadores, curadores y restauradores. Por ello, considera que recuperar estos espacios contribuye al fortalecimiento de la museografía del país.

Destacó que el Ministerio tiene destinados alrededor de Q35 millones para el funcionamiento de 10 museos, incluido el Centro Cultural Palacio Nacional, durante el 2026. Estos recursos se utilizan principalmente para mantenimiento, pago de planilla y gastos de operación, lo que dificulta desarrollar todos los proyectos de remodelación.

Mayorga recalcó que se ha solicitado una ampliación presupuestaria de aproximadamente Q30 millones para fortalecer los recursos destinados a los museos.

Para las siguientes fases del Museo Nacional de Arte Moderno Carlos Mérida se necesitarán alrededor de Q5 millones. En el caso del Museo de Arte Colonial (MAC), se prevé un gasto aproximado de Q4 millones para la nueva museografía, el traslado de obras y la construcción de nuevos bastidores. Por ello, se ha solicitado una ampliación presupuestaria.

El MCD tiene prevista la remodelación del Museo de Historia Natural para el primer trimestre del 2027. Además, contempla trabajos de remozamiento de inmuebles e infraestructura, proyectos para cambiar sistemas eléctricos, actualizar la museografía y restaurar diversos murales importantes.

Entre los planes para el 2027, Hugo Mayorga adelantó que se contempla trasladar la colección del Museo del Libro Antiguo al Museo de Arte Colonial.

Guillermo Monsanto, director del Centro de Documentación de la galería El Ático, periodista cultural e historiador del arte, destacó que el Museo de Arte Moderno es importante porque cuenta la historia reciente de las artes guatemaltecas a través de grandes figuras que han aportado obras de alta calidad al país.

“Lo que representa el Museo de Arte Moderno para la cultura guatemalteca es muy importante, porque nos cuenta historias correspondientes a cada momento en el que fueron producidas las obras”, recalca.

Señala que la reapertura es un acontecimiento importante, especialmente para los estudiantes y amantes del arte, pues considera que los cuatro años de cierre afectaron la difusión del arte y la historia, ya que estos espacios deben estar al servicio de la comunidad. Por su parte, Miranda destaca que la reapertura representa una noticia positiva para el sector cultural guatemalteco, pues, más allá de la recuperación de un espacio físico, significa el retorno de un lugar fundamental para la conservación, investigación y difusión del patrimonio artístico moderno y contemporáneo del país.

Monsanto considera que el prolongado cierre del Munam refleja una burocracia extensa y falta de comprensión, por parte de algunas instancias, sobre la dimensión y la importancia de un museo. Para él, los museos enfrentan desafíos como la conservación, el manejo de las colecciones y la elaboración de guiones museográficos adecuados.

Ante el prolongado cierre del Museo Nacional de Arte Moderno Carlos Mérida (MUNAM), Miranda destaca que esta situación pone de manifiesto los desafíos estructurales que enfrentan muchos museos públicos en Guatemala y en América Latina, como la necesidad de inversión sostenida en infraestructura, mantenimiento preventivo, conservación especializada y fortalecimiento institucional.

Miranda también resalta que existe una creciente conciencia sobre la importancia de recuperar y fortalecer estos espacios. Por ello, reconoce “el esfuerzo que ha permitido concretar esta reapertura, ya que evidencia una voluntad de atender necesidades históricas y devolver al público un espacio cultural de gran relevancia”.

Desde la perspectiva de la Asociación de Museos de Guatemala, el país enfrenta diversos desafíos, como garantizar recursos sostenibles, mejorar la infraestructura, fortalecer la conservación de las colecciones y ampliar la disponibilidad de personal especializado en museología, conservación y gestión cultural.