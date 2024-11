Wicked y Gladiador II lideran taquilla global con estrenos millonarios

Con ingresos combinados de US$ 270 millones, las películas revitalizaron la taquilla global el fin de semana antes de Acción de Gracias.

El fin de semana del 23 y 24 de noviembre de 2024 dejó cifras memorables en la taquilla global con los estrenos de Wicked y Gladiador II, dos de las películas más esperadas del año.

Ambas producciones lograron un ingreso combinado de US$ 270 millones de dólares, consolidando un momento crucial para la industria del cine, que sigue buscando recuperarse de los efectos de la pandemia.

El musical Wicked, dirigido por Jon M. Chu y protagonizado por Ariana Grande y Cynthia Erivo, marcó un hito histórico al recaudar US$ 114 millones de dólares en Estados Unidos, el mayor debut doméstico para una adaptación teatral al cine.

A nivel mundial, la película alcanzó los US$ 164,2 millones de dólares en su primer fin de semana, superando las expectativas iniciales gracias a la popularidad del musical de Broadway y el interés generado por su elenco.

Según datos de Comscore, se proyectaba un debut de entre US$ 120 y US$ 140 millones, superando ampliamente los cálculos conservadores de $US 80 millones iniciales. Este éxito ubica a Wicked como el tercer mejor estreno del año, detrás de Deadpool & Wolverine e Intensamente 2.

Por otro lado, Gladiador II, la esperada secuela de la épica ganadora del Óscar en 2001, dirigida por Ridley Scott, debutó con US$ 55,5 millones de dólares en el mercado doméstico.

Aunque esta cifra quedó por debajo de las estimaciones de entre 60 y 80 millones, la película compensó con fuerza en mercados internacionales, sumando 221 millones de dólares a nivel global.

Protagonizada por Denzel Washington y Paul Mescal, la cinta ha sido una apuesta ambiciosa de Paramount Pictures, con un presupuesto estimado de $US 250 millones de dólares.

La industria del cine recibió un impulso significativo con estos estrenos. Según Box Office Mojo, las ventas en taquilla acumuladas en 2024 habían caído un 11% en comparación con el mismo periodo de 2023, mientras que los números actuales siguen un 25 % por debajo de los niveles previos a la pandemia.

Con la próxima llegada de títulos como Moana 2, los expertos esperan que la tendencia positiva continúe durante la temporada festiva. Este fin de semana, bautizado como "Glicked" por la combinación de estos dos éxitos, ha sido para muchos como uno los mejores para la industria cinematográfica en 2024.