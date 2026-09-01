Xetulul se prepara para celebrar las fiestas patrias: desfile alegórico, bandas y actos cívicos

Uno de los parques de diversiones más llamativos de Guatemala celebrará durante tres días los 205 años de independencia del país, con actividades en las que la alegría y el fervor patrio serán protagonistas.

“En el Parque Xetulul queremos compartir contigo la alegría de nuestras fiestas”, dice parte del anuncio que presenta al Gran Parque de Diversiones Xetulul como uno de los puntos de celebración del 13 al 15 de septiembre.

Para esta celebración, Xetulul tiene preparados para sus visitantes actos cívicos, desfiles alegóricos con bandas escolares y una carroza con Ricky, así como presentaciones de bandas invitadas.

En este lugar, que durante años ha ofrecido sana diversión, los guatemaltecos podrán vivir las celebraciones de independencia en sus distintas plazas, que recrean escenarios arquitectónicos inspirados en el origen y la historia de Guatemala, así como en países europeos que han influido en la cultura guatemalteca.

Además, los visitantes podrán disfrutar de sus atracciones habituales, como juegos electromecánicos para todas las edades, y recorrer plazas temáticas como Plaza Maya, Plaza Italia, Plaza Francia, Plaza España y Pueblo Fantasía, según destaca su sitio web.

Fecha

Del 13 al 15 de septiembre del 2026

Hora

Actividades entre las 10.00 y las 17.00 horas

Horarios del parque: días festivos de 10 a 18 horas

Lugar

Plaza España, Parque Xetulul, km 180.5, carretera a Quetzaltenango por la Costa Sur, San Martín Zapotitlán, Retalhuleu

Entrada al Parque Xetulul

Niños: Q50 (hasta 1.40 metros de estatura)

Adultos: Q100 (más de 1.40 metros de estatura)

Adultos mayores: Q50 (60 años en adelante)

Afiliados: al presentar el carné pueden ingresar hasta cinco integrantes del núcleo familiar (padres, cónyuge e hijos)

Agenda de actividades

Domingo 13 de septiembre

Acto cívico

10.30 horas

Plaza Chapina

Desfile alegórico con bandas escolares y carroza con Ricky

11.30 horas

De Plaza Chapina a Plaza Francia

Presentación de bandas

De 14 a 15 horas en Plaza Maya

De 15 a 16 horas en Plaza Chapina

De 15.30 a 16.30 horas en Plaza Italia

Desfile alegórico con bandas escolares y carroza con Ricky

17.00 horas

De Plaza Francia a Plaza Chapina

Lunes 14 de septiembre

Presentación de bandas

De 14 a 15 horas en Plaza Maya

De 15 a 16 horas en Plaza Chapina

De 15.30 a 16.30 horas en Plaza Italia

Martes 15 de septiembre

Acto cívico

10.30 horas

Plaza Chapina

Presentación de bandas

De 14 a 15 horas en Plaza Maya

De 15 a 16 horas en Plaza Chapina

De 15.30 a 16.30 horas en Plaza Italia

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