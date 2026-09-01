Escenario
Xetulul se prepara para celebrar las fiestas patrias: desfile alegórico, bandas y actos cívicos
Guatemala se viste de fiesta en septiembre para conmemorar los 205 años de independencia. Xetulul se suma a la celebración con diversas actividades patrias; esta es la agenda.
El parque temático Xetulul está integrado de nueve plazas con atracciones y juegos.(Foto Prensa Libre: Irtra)
Uno de los parques de diversiones más llamativos de Guatemala celebrará durante tres días los 205 años de independencia del país, con actividades en las que la alegría y el fervor patrio serán protagonistas.
“En el Parque Xetulul queremos compartir contigo la alegría de nuestras fiestas”, dice parte del anuncio que presenta al Gran Parque de Diversiones Xetulul como uno de los puntos de celebración del 13 al 15 de septiembre.
Para esta celebración, Xetulul tiene preparados para sus visitantes actos cívicos, desfiles alegóricos con bandas escolares y una carroza con Ricky, así como presentaciones de bandas invitadas.
En este lugar, que durante años ha ofrecido sana diversión, los guatemaltecos podrán vivir las celebraciones de independencia en sus distintas plazas, que recrean escenarios arquitectónicos inspirados en el origen y la historia de Guatemala, así como en países europeos que han influido en la cultura guatemalteca.
Además, los visitantes podrán disfrutar de sus atracciones habituales, como juegos electromecánicos para todas las edades, y recorrer plazas temáticas como Plaza Maya, Plaza Italia, Plaza Francia, Plaza España y Pueblo Fantasía, según destaca su sitio web.
Fecha
Del 13 al 15 de septiembre del 2026
Hora
Actividades entre las 10.00 y las 17.00 horas
Horarios del parque: días festivos de 10 a 18 horas
Lugar
Plaza España, Parque Xetulul, km 180.5, carretera a Quetzaltenango por la Costa Sur, San Martín Zapotitlán, Retalhuleu
Entrada al Parque Xetulul
- Niños: Q50 (hasta 1.40 metros de estatura)
- Adultos: Q100 (más de 1.40 metros de estatura)
- Adultos mayores: Q50 (60 años en adelante)
- Afiliados: al presentar el carné pueden ingresar hasta cinco integrantes del núcleo familiar (padres, cónyuge e hijos)
Agenda de actividades
Domingo 13 de septiembre
Acto cívico
- 10.30 horas
- Plaza Chapina
Desfile alegórico con bandas escolares y carroza con Ricky
- 11.30 horas
- De Plaza Chapina a Plaza Francia
Presentación de bandas
- De 14 a 15 horas en Plaza Maya
- De 15 a 16 horas en Plaza Chapina
- De 15.30 a 16.30 horas en Plaza Italia
Desfile alegórico con bandas escolares y carroza con Ricky
- 17.00 horas
- De Plaza Francia a Plaza Chapina
Lunes 14 de septiembre
Presentación de bandas
- De 14 a 15 horas en Plaza Maya
- De 15 a 16 horas en Plaza Chapina
- De 15.30 a 16.30 horas en Plaza Italia
Martes 15 de septiembre
Acto cívico
- 10.30 horas
- Plaza Chapina
Presentación de bandas
- De 14 a 15 horas en Plaza Maya
- De 15 a 16 horas en Plaza Chapina
- De 15.30 a 16.30 horas en Plaza Italia
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