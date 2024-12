Pantone anuncia el “mocha mousse” como el color del 2025: Qué es, cómo se elige y cuál fue la respuesta en redes

La prensa internacional mencionó recientemente que Pantone escogió el mocha mouse como el color del 2025, tal como se hace cada año.

De acuerdo con información oficial de Pantone, el programa Color del Año involucra a la comunidad del diseño y a los entusiastas de este tema en una conversación en torno al color para destacar el vínculo entre este y la cultura.

Por esta razón, Pantone selecciona cada año una tonalidad particular que sea capaz de trasmitir el espíritu de la época: “El Color del Año expresa un estado de ánimo y una actitud global para reflejar el deseo colectivo en forma de un único tono distintivo”, se indica.

Además de ser una institución experta en materia del color, cabe agregar que el término Pantone se utiliza para referirse a una nomenclatura de tonalidades específicas, así como para tomar decisiones respecto a los colores a emplear en determinados contextos profesionales, especialmente en el mundo del diseño gráfico, el márquetin y la moda.

El Instituto de Color Pantone seleccionó PANTONE 17-1230 Mocha Mousse como el color 2025 porque consideran que es un tono marrón cálido impregnado de riqueza. Además, se menciona que este color “nos nutre con su sugerencia de las deliciosas cualidades del chocolate y el café, respondiendo a nuestro deseo de comodidad”.

De acuerdo con medios internacionales, esta decisión no fue del agrado de todos, ya que, aunque las autoridades del color lo consideren elegante, algunos internautas mostraron su rechazo ante esta tonalidad:

“Parece el color del agua de limpiar el pincel después de pintar con acuarelas en el colegio”, se menciona en uno de los comentarios citados por la revista People en español. Sin embargo, algunos usuarios de la red social X emitieron opiniones más favorables respecto a la decisión de Pantone:

“La mayoría de los años estoy de acuerdo. Acabo de ver que el color elegido para 2025 es Moca Mousse. Personalmente, ¡me encanta!”, menciona el usuario @gnomeintheknow, quien se identifica como diseñador gráfico.

En otras palabras, el mocha mousse ha suscitado opiniones mixtas en redes sociales. Sin embargo, es importante resaltar que su uso en la ropa o en otros ámbitos, queda a discreción de cada persona, ya que depende del contexto en el cual se emplea y el mensaje que se desee transmitir a través del color.

Meet Pantone's Color of the Year 2025: PANTONE 17-1230 Mocha Mousse 🍫☕ A rich, warming brown inspired by chocolate, and coffee. Earthy, elegant, and comforting—Mocha Mousse connects us to nature and modern refinement. Explore more via https://t.co/T8fKMpL4Pm #MochaMousse pic.twitter.com/2b428qm7iy

Steve here! I don't know about you folks but I love seeing Pantone's "Color of the Year", and as a designer, asking myself if I like their choices or not. Most years I'm in agreement. So, I just saw the 2025 color pick is Mocha Mousse. Personally I love it! It is delish on ma ... pic.twitter.com/cMK4LDZEVc