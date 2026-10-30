8 señales de que tu perro podría estar deprimido y qué hacer al respecto

Uno de mis dos perros murió hace unas semanas. Desde entonces, mi otro perro ha estado más callado y menos activo de lo habitual. ¿Podría estar deprimido o debería preocuparme por alguna enfermedad?

Hace dos semanas, mientras caminaba por un parque de Cracovia, Polonia, encontré una estatua de un perro llamado Dżok, creada por el artista polaco Bronisław Chromy. La placa de la estatua decía: "Dżok, el perro. El amigo canino más fiel de todos los tiempos, símbolo de la devoción ilimitada de un perro hacia su dueño. Durante todo un año, entre 1990 y 1991, se vio a Dżok esperando en vano en la rotonda Rondo Grunwaldzkie a que regresara su dueño, quien había muerto en ese mismo lugar".

Intrigada por la estatua, busqué en internet la historia de Dżok. Según el relato, su dueño murió de repente de un infarto. Los transeúntes cuidaron al perro y le proporcionaron comida y agua hasta que una maestra jubilada, Maria Müller, lo adoptó. Maria murió siete años después y el cuerpo de Dżok fue encontrado junto a una vía férrea, donde había sido atropellado por un tranvía. En el 2001, una perra pastor alemán llamada Kety inauguró la estatua con sus dientes.

Aunque los perros no pueden decirnos cómo se sienten, durante los últimos 30 años he escuchado innumerables historias de dueños, similares a la de Dżok, que me han convencido de que los perros experimentan el duelo y la depresión de una manera parecida a los seres humanos. Ciertos comportamientos de tu mascota pueden indicar que está experimentando estas emociones.

Estas son las señales a las que debes prestar atención y cuándo es necesario acudir al veterinario.

¿Cómo saber si mi perro está deprimido?

Las señales de depresión en los perros son similares a los síntomas que presentan las personas. Tu perro podría estar deprimido si:

Se niega a moverse

Permanece acostado más tiempo de lo habitual

Parece responder menos a tu voz o a tus órdenes

Mueve menos la cola

Muestra menos entusiasmo por la comida

Se aferra a ti o a otros miembros de la familia

Camina de un lado a otro o parece ansioso

Gime, se queja o aúlla más de lo normal

Sin embargo, es importante saber que todas estas señales también podrían indicar una enfermedad subyacente que requiere tratamiento, como demencia canina u otras afecciones cerebrales, dolor crónico causado por enfermedades como la artritis o incluso problemas cardíacos, respiratorios o de otros órganos vitales.

No podemos pedirle a un perro que nos hable de sus sentimientos para ayudarnos a determinar qué está ocurriendo. Si tu perro parece interactuar menos o te preocupa su comportamiento, lo mejor es que lo evalúe un veterinario.

La falta de movimiento es una señal que de depresión en las mascotas. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Durante la consulta, informa al veterinario cuánto tiempo lleva tu perro con estos síntomas y si ha habido cambios recientes en su rutina, como una mudanza, la muerte de un familiar o la pérdida de otra mascota.

Es especialmente importante acudir al veterinario si presenta otras señales de enfermedad, como cambios en el apetito; vómitos o diarrea; dificultad para respirar o tos; pérdida de peso; cojera o alteraciones al caminar; problemas en la piel o los oídos, o comportamientos anormales, como caminar en círculos, desplazarse de un lado a otro, presentar movimientos musculares involuntarios, quedarse mirando las paredes o mostrar signos de ceguera.

El veterinario podría preguntarte cuándo comenzaron los síntomas y cómo han evolucionado con el tiempo.

Si es posible, lleva un registro diario de la salud de tu mascota que incluya episodios de vómitos, diarrea o cambios en el apetito; medicamentos administrados; peso corporal; actividades; tipo y cantidad de alimentos consumidos, y contacto con otros animales.

También puedes grabar videos de los comportamientos que te preocupan para mostrárselos al veterinario. Además, este realizará un examen físico completo de tu mascota para buscar indicios de alguna enfermedad.

Según los antecedentes y los resultados del examen, el veterinario también podría tomar muestras de sangre y orina y enviarlas a un laboratorio para efectuar pruebas básicas de salud, incluida la evaluación de la función renal y hepática.

¿Cómo puedo ayudar a mi perro?

Si el veterinario no encuentra señales de alguna enfermedad, puedes intentar proporcionarle más estímulos a tu perro, como ejercicio, paseos, juguetes nuevos o premios. Si la depresión de tu perro fue provocada por la pérdida de otra mascota, considera adoptar otro perro.

Después de que murió mi último perro, mi labrador negro, Bodhi, estuvo completamente abatido durante semanas. Pasaba mucho tiempo acostado, gemía más de lo habitual y buscaba constantemente nuestra compañía.

Decidimos adoptar otro cachorro de labrador. Después de unas semanas de adaptación, Bodhi volvió a ser el perro alegre de siempre.

Por supuesto, algunos perros podrían experimentar más ansiedad si se adopta otra mascota. Todo depende de la personalidad de ambos perros.

En definitiva, nadie conoce a tu mascota mejor que tú. A veces, la mejor medicina es dejar pasar el tiempo.