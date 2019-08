Cinco películas que dejarán un mensaje positivo en sus hijos

Wonder está basada en el bestseller Wonder de R.J. Palacio que lleva el mismo nombre. (Foto Prensa Libre: Lions Gate Entertainment)

Todo lo que los pequeños de la casa ven y escuchan influye en ellos y con esa idea presente seguramente usted busca que estén expuestos a mensajes positivos y dedica esfuerzos para alejarlos de videojuegos o series violentas o no aptas para su edad.

Las caricaturas y películas para niños abundan, suelen ser muy entretenidas, con una calidad de imagen cada vez más impresionante y mensajes más diversos. Esta última característica puede ser aprovechada por usted como padre para que sea el punto de partida para abordar temas como la importancia del respeto, igualdad e inclusión, manejar adecuadamente las emociones y otros.

A continuación le compartimos una breve lista de opciones que puede ver en familia y que además de hacerle pasar un rato agradable en compañía de sus seres queridos, también le dejarán un buen mensaje a todos.

1. Intensa-mente

En esta producción verá cómo las cinco emociones que conviven en el interior de una niña llamada Riley, (alegría, tristeza, miedo, desagrado e ira) compiten por tomar el control de sus acciones cuando la pequeña se enfrenta a una difícil situación: adaptarse a una ciudad nueva, una nueva escuela y por supuesto, buscar nuevos amigos. Además de transmitir que las emociones son importantes y que es completamente normal experimentarlas todas, la película también hace énfasis en la importancia de los lazos familiares y la amistad, y el atesorar recuerdos valiosos junto a esas personas especiales.

2. Up

Además de ser muy conmovedora, esta película deja un potente mensaje sobre el amor, la amistad, el positivismo y la importancia de perseguir los sueños. La historia gira alrededor de Carl y Ellie, unos amigos que más adelante se vuelven pareja y contraen matrimonio. Su vida es feliz y plena y comparten el sueño de atar miles de globos a su casa y volar a Sudamérica. Más tarde, Ellie enferma y fallece repentinamente. La felicidad de Carl se apaga, pero luego decide llevar a cabo el viaje que tanto deseaban. La aventura la comparte con un niño llamado Russell.

3. Coco

Miguel es un niño que sueña con ser músico, pero su familia se lo prohíbe porque su tatarabuelo, quien se dedicaba a la música, los abandonó. Quieren obligar a Miguel a ser zapatero, como todos los miembros de la familia. Miguel entra en la Tierra de los Muertos e inicia una aventura de la que podrá salir únicamente si un familiar difunto le concede su bendición, pero su tatarabuela se niega a dejarlo volver con los vivos si no promete que no será músico. Debido a eso, Miguel escapa de ella y empieza a buscar a su tatarabuelo y los giros inesperados no tardan en llegar.

Además de explorar la cultura mexicana, el amor, la unidad familiar y nunca olvidar a los seres queridos son algunas de las ideas que refuerza el filme.

4. Wonder

August (Jacob Tremblay) es un niño que nació con un problema de deformidad facial. Esto ha impedido que asista a la escuela pública, pero en el quinto curso el momento de que lo haga ha llegado. Integrarse no va a ser fácil, pero gracias al apoyo de sus padres y su fuerza interior, August pondrá lograrlo y hacer que el resto se de cuenta que aunque tenga una condición física que hace que en el exterior se vea distinto al resto, es un niño adorable como cualquier otro.

La inclusión, igualdad, el amor y la amistad son los temas que transmite la película que cuenta con las actuaciones de Julia Roberts y Owen Wilson.

5. Mulán

El ejército de los Hunos, encabezado por el malvado Shun Yiu, quiere conquistar China. Para impedírselo el emperador recluta a los varones mayores de cada familia. Mulán es hija única, por lo que le corresponde a su padre volver a la guerra, pero él está enfermo y ya es muy mayor. Por temor a que su padre sea herido o que la guerra acabe con él, Mulán se fuga de su casa para hacerse pasar por él y es allí cuando inicia una aventura en la que tendrá que demostrar su coraje y valentía en más de una ocasión.

Además de olvidar la idea de que las mujeres únicamente pueden aspirara ser princesas, Mulán deja un mensaje sobre el amor, la importancia de la familia, la amistad y la fortaleza de cada persona.

