Cómo preparar a los perros para competiciones deportivas y de belleza

Steven Vivar y Milena Oliva, instructores de deportes caninos, de Unity Universidad Canina , cuyos perros han participado a nivel nacional e internacional, afirman que estas disciplinas no se conocían en el país hace unos 10 años, pero que cada vez más crece la comunidad de personas que desean que sus canes participen en estos eventos.

Ricardo Vidal, criador y manejador de perros en competencias de belleza, señala que es importante para estos torneos que el dueño conozca los requerimientos de la raza del perro con el que desea participar, pues las de pelo largo, como el shih tzu, representan mayor mantenimiento en grooming constante y productos especiales de higiene y belleza que tienen un alto costo.

Categorías deportivas

Hay gran variedad de disciplinas deportivas caninas y entre las más importantes en el mundo está la de agilidad, el IGP —prueba de crianza en rastreo, obediencia y protección— y pastoreo. En la primera, el perro debe vencer 22 obstáculos en una pista con velocidad y precisión; en la segunda, demuestra que rastrea objetos escondidos; que sabe seguir órdenes y ser controlado, y se evalúa la calidad de la mordida al atacar. En el pastoreo debe guiar ovejas sin lastimarlas ni alterarlas. Durante toda la competencia debe demostrar que es sociable y equilibrado.

Entrenamiento

Preparar a los perros para competencias deportivas puede llevar varios años, practicando todos los días, una tarea bastante demandante. Vivar desaconseja obligar al can a hacer los entrenamientos o aplicar la violencia. Al principio, se le puede recompensar con comida o juguetes, y mientras pasa el tiempo, el animal va dominando el deporte y le empieza a gustar sin que sea necesario motivarlo. Es recomendable llevarlo a clases de entrenamiento o aprender con material visual que está disponible en internet o con cursos virtuales. No olvidar que la prioridad es no afectar la salud emocional y física del animal. Una semana antes de la competencia, el perro debe descansar para estar en mejor condición física y mental el día de su participación.

Requerimientos

No hay restricción en las razas y edades que pueden participar, incluso, mestizos, siempre y cuando estén registrados en Acangua. Hay razas mejores en agilidad como el border collie o el shetland sheepdog, y si el perro es robusto, la disciplina adecuada para él es el IGP. En Guatemala, varias academias organizan estas competiciones como Unity Universidad Canina o Asociación Guatemalteca del Pastor Alemán, pero todos los perros participantes deben estar asociados en Acangua. El equipo que se recomienda adquirir son alfombras de foamy, para evitar que el perro resbale en los entrenamientos, y un clicker, que produce sonido cuando el perro realiza bien los ejercicios.

El más bello de su raza

Para las competencias de belleza, jueces califican en los ejemplares participantes los estándares de las 400 razas oficiales existentes de perros, divididos en nueve grupos según su función zootécnica. Es indispensable que tengan pedigrí —pureza de raza— y estar registrados en Acangua para obtener permiso para la crianza. Se evalúan machos y hembras, perros jóvenes y cachorros. Entre más títulos nacionales y regionales obtenga el ejemplar, más prestigio tienen los criadores. El perro debe estar entrenado, con rutinas diarias, para que se deje examinar físicamente por los jueces, quienes también evalúan su temperamento. Se recomienda que el can sea presentado por un manejador. En agosto se llevará a cabo la Expocan Invierno 2022, en el Zoológico La Aurora, organizada por Acangua.

