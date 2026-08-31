Diabetes tipo 1 afectará a 12.1 millones de personas en el mundo para 2049, según estudio

La diabetes tipo 1 afectará a 12.1 millones de personas en el mundo en el 2049, lo que supone un aumento del 29% respecto del año pasado, según las estimaciones presentadas en el Congreso Anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD).

Aunque la mayoría de las personas con diabetes tipo 1 viven en países de ingresos altos y medios, se prevé que el mayor aumento relativo de la prevalencia se registre en los de ingresos bajos, a medida que mejore el acceso a la insulina, al control de la glucosa y aumente la supervivencia.

Las estimaciones dirigidas por el Centro Steno de Diabetes de Odense (Dinamarca) indican que el número de nuevos casos al año aumentará 14% durante ese mismo período, de 530 mil en el 2025 a 605 mil en el 2049.

El modelo apunta a que en el Reino Unido las cifras aumentarán en más de 100 mil personas y en más de medio millón en Estados Unidos, mientras que en Italia, país en el que se celebra el EASD, el incremento será menos pronunciado, en torno al 16%.

A pesar de este aumento de la prevalencia, el incremento anual de nuevos casos (incidencia) se mantendrá similar en el 2049, en comparación con el 2025, en estos y otros países de ingresos altos.

Los autores sugieren que la elevada incidencia y prevalencia previstas para el 2049 en países como Australia, Estados Unidos y el Reino Unido probablemente se deban a una combinación de factores genéticos, desencadenantes ambientales y altas tasas de detección de casos, señala la EASD.

En los países de ingresos bajos, como Tanzania, la tasa de nuevos casos anuales se duplicará, pese a que el número absoluto de personas que viven con diabetes tipo 1 seguirá siendo relativamente bajo en comparación con los países de ingresos altos.

Los datos epidemiológicos sobre esta enfermedad son limitados y especialmente escasos en los países de ingresos bajos y medios, pero los expertos consideran que disponer de estimaciones precisas es fundamental para elaborar políticas sanitarias locales y nacionales y para poner en práctica la iniciativa Pacto Mundial contra la Diabetes, de la Organización Mundial de la Salud.