Estudio revela cómo el jugo de arándano puro sin azúcar podría ayudar a reducir las bacterias relacionadas con las caries

Un estudio de la Universidad de Illinois Chicago encontró que la exposición al jugo puro de arándano rojo sin azúcar añadido redujo el recrecimiento bacteriano y la producción de ácidos en muestras de placa dental.

El experimento, realizado con adultos y niños, identificó un posible beneficio para la salud bucodental, debido a los efectos observados en las bacterias de la placa dental.

La investigación, que analizó el Vaccinium macrocarpon, destaca los posibles beneficios de este fruto para la salud bucodental. El estudio, publicado en Scientific Reports, señala que "se ha demostrado que las proantocianidinas del arándano inhiben el crecimiento y la formación de biopelículas de patógenos orales y bacterias de la placa dental".

Estas biopelículas y bacterias están asociadas con las caries dentales y la enfermedad periodontal. La investigación, dirigida por Christine D. Wu, profesora de odontología pediátrica de la Facultad de Odontología de esa universidad, analizó los efectos del jugo de arándano rojo en las bacterias que se acumulan en los dientes y están relacionadas con las caries.

¿Cómo se realizó el estudio?

Los investigadores utilizaron una muestra de 22 participantes: ocho adultos de entre 18 y 64 años y 14 niños de entre 7 y 12 años, con quienes realizaron un ensayo cruzado.

Según los investigadores, los participantes consumieron jugo puro de arándano 100% sin azúcar añadido y un cóctel que contenía un 27% de jugo de arándano con azúcar añadido. Además, se utilizó agua como control.

Después, evaluaron los efectos de la exposición mediante la recolección de muestras de placa dental de los cuadrantes maxilares y mandibulares derechos. Con estas muestras, "se evaluó la producción de ácido y el recrecimiento de todas las muestras de placa, y se compararon los datos entre las muestras de placa pre y posexposición", señala la investigación.

¿Qué encontraron los investigadores?

El análisis mostró una diferencia entre las bebidas, ya que el efecto se observó tras la exposición al jugo de arándano puro sin azúcar añadido, mientras que la bebida que contenía azúcar no mostró una inhibición significativa.

En comparación con las muestras previas a la exposición, el jugo puro de arándano redujo el recrecimiento bacteriano promedio en las muestras de placa de adultos y niños.

En los adultos se registró una reducción del 43.93% del recrecimiento bacteriano, mientras que en los niños fue del 33.04%. En cuanto a la producción de ácidos, el estudio reportó variaciones del pH (ΔpH) de 0.56 en adultos y 0.36 en niños. Estos valores corresponden a cambios de pH y no a porcentajes de reducción de la producción de ácidos.

"La exposición in vivo de la placa dental de adultos y niños al jugo de arándano puro reduce la actividad metabólica posterior, incluyendo el crecimiento bacteriano y la producción de ácido", destaca la investigación.

Aunque el estudio no es concluyente, los investigadores señalan que el jugo puro de arándano podría convertirse en una alternativa a las bebidas azucaradas. Sin embargo, los resultados no demuestran que su consumo prevenga directamente las caries o la enfermedad periodontal.

En cuanto al cóctel que contenía un 27% de jugo de arándano y azúcar añadido, no se observó una reducción significativa. Para los autores, el jugo puro de arándano podría ser un complemento de interés para la salud bucodental, aunque se necesitan más estudios para confirmar sus posibles beneficios a largo plazo.

La importancia de la investigación radica en que la producción de ácidos por las bacterias de la placa dental es uno de los factores relacionados con el desarrollo de las caries. Por ello, los investigadores analizaron cómo la exposición al jugo puro de arándano podría influir en algunos procesos bacterianos vinculados con la salud bucodental.

*Con información de Scientific Reports.