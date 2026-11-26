manualidad
Haga su propio gorro navideño: pasos simples para su elaboración
Un accesorio divertido que puede lucirse en las fotografías familiares y darle un toque festivo al atuendo elegido para celebrar.
Un accesorio divertido para las fotografías navideñas es el gorro de Santa Claus. (Foto Prensa Libre: Magnific)
Si le va a permitir al espíritu navideño apropiarse de sus atuendos, no hay mejor manera de comprometerse con el propósito que lucir prendas divertidas que evoquen la diversión y entre estas nada hay más característico que los gorros navideños. La buena noticia es que no es necesario gastar demasiado para tener uno. Lo mejor será ponerse manos a la obra con los elementos necesarios y seguir las instrucciones.
¿Qué se necesita?
El primer paso para realizar cualquier manualidad es tener a la mano todos los elementos necesarios para la elaboración. En el caso de los gorros, son los siguientes:
Medio metro de fieltro rojo
Medio metro de fieltro blanco o tela blanca
Pegamento textil, silicón, pistola de silicón o agujas e hilos rojo y blanco
Bolita de algodón blanco
Tijera
Cinta métrica
Yeso o marcador para telas
Pasos a seguir
- Mida el contorno de su cabeza. Para un adulto, lo normal es de entre 55 y 60 centímetros
- Dibuje un triángulo alargado que tenga como base la medida de su cabeza y una altura aproximada de 35 o 40 centímetros
- Al terminar de dibujar, recorte con cuidado la figura que hizo. Este triángulo será el cuerpo de su gorro
- Después, doble el triángulo por la mitad para que sus dos lados largos coincidan y únalos.
- Si usa pegamento textil o silicón, aplique una línea delgada en el borde y presione hasta que quede bien adherido, pero si prefiere coser, realice una costura simple (puntada recta) a lo largo del borde. No olvide dejar la base abierta, pues será la parte donde deba meter su cabeza
- Corte una tira de fieltro blanco de unos 8 o 10 centímetros de ancho y del mismo largo que la base del gorro. Luego, péguela o cósala alrededor de la base.
- Agréguele un pompón con algodón. Primero, haga una bolita y cúbrala con un pequeño círculo de fieltro blanco, luego ciérrelo como si fuera una bolsita