La Ruta Ganadora, vuelve la promoción Prensa Libre, Gasolineras Uno y Banco Cuscatlán

Prensa Libre, en alianza con Gasolineras UNO y Banco CUSCATLAN, lanzan la promoción La Ruta Ganadora dirigida a lectores y suscriptores de Prensa Libre.

Recorrer Guatemala también puede convertirse en un reto, a través deesta dinámica dividida en 8 regiones, descubre y reconoce algunos de los elementos que las representan y demuestra qué tan buen observador eres.

Al participar podrás ser uno de los 30 ganadores de combustible gratis por un año o una Gift Card de Oh MyCard por Q2,500. La dinámica es fácil, compra Prensa Libre, encuentra los 3 elementos que forman parte del juego de cada región de Guatemala, escanea el código QR, completa tus datos y sube una foto de tu juego resuelto junto con tu factura de Q200 o más en Gasolineras UNO.

La promoción estará vigente del 12 de septiembre al 12 de octubre 2026 y busca premiar la preferencia de los lectores que disfrutan la edición impresa de Prensa Libre, consumen en Gasolineras UNO y pagan con sus tarjetas de Banco CUSCATLAN.

¿Cómo participar?

Los lectores deberán buscar en Prensa Libre las 8 regiones de Guatemala, que se publicarán del 14 de septiembre al 12 de octubre 2026 en la edición impresa.

Para participar, sigue estos pasos:

Busca las 8 salidas de regiones de Guatemala que se publicarán en Prensa Libre.

Encuentra y marca los 3 elementos que forman parte del juego: 1 voceador de Prensa Libre, 1 estación de Gasolineras UNO y 1 agencia de Banco CUSCATLAN.

Escanea el código QR de cada publicación, completa tus datos y sube una foto de tu juego resuelto.

Sube tu factura por Q200 o más en Gasolineras UNO.

Aumenta tus oportunidades de ganar:

+1 oportunidad pagando con su tarjeta de débito o crédito CUSCATLAN.

+ 2 oportunidades pagando con tus tarjetas de Gasolineras UNO.

Premios:

10 ganadores de un año de combustible en Gasolineras UNO, equivalente a Q6,000 en vales de combustible cada uno.

20 ganadores de una Gift Card de Oh My Card por Q2,500.

¡Habrá 30 ganadores en total!

Fechas importantes:

Inicio de la promoción: 12 de septiembre

Finalización de la promoción: 12 de octubre

Publicación región 1 en Prensa Libre: 14 de septiembre

Publicación región 2 en Prensa Libre: 18 de septiembre

Publicación región 3 en Prensa Libre: 2 1 de septiembre

Publicación región 4 en Prensa Libre: 24 de septiembre

Publicación región 5 en Prensa Libre: 28 de septiembre

Publicación región 6 en Prensa Libre: 02 de octubre

Publicación región 7 en Prensa Libre: 06 de octubre

Publicación región 8 en Prensa Libre: 12 de octubre

Última fecha para participar: miércoles 14 de octubre

Condiciones de participación:

Promoción válida únicamente en el territorio de Guatemala para mayores de edad con documento de identificación (DPI o pasaporte).

Para participar es requisito adquirir la edición impresa de Prensa Libre, enviar una fotografía del juego resuelto correctamente y registrar tus datos completos en el QR de cada publicación.

Cada región resulta de manera correcta da una oportunidad de ganar.

El ganador deberá presentarse en la ciudad capital para recibir su premio.

Cada participante podrá ganar únicamente una vez.

Los nombres de los ganadores serán publicados con un nombre y un apellido.

Los ganadores aceptan el uso de su imagen durante la documentación de la entrega del premio (fotografías, videos, audios y publicaciones en Prensa Libre y Guatevisión).

Los ganadores serán contactados únicamente por medios oficiales de Prensa Libre.

Cualquier situación no prevista será resuelta por los encargados de la promoción.

Los premios no son canjeables ni transferibles.

No se aceptarán participaciones posteriores al 14 de octubre, fecha de cierre de la promoción.

¿Tiene dudas?

Puede comunicarse al 1716 o escribir al WhatsApp 2421-3920.