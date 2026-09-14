La Ruta Ganadora, vuelve la promoción Prensa Libre, Gasolineras Uno y Banco Cuscatlán

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La Ruta Ganadora, vuelve la promoción Prensa Libre, Gasolineras Uno y Banco Cuscatlán

La Ruta ganadora premiará a 30 lectores de Prensa Libre, que llenen su tanque en Gasolineras Uno y usen tarjetas del Banco Cuscatlán. Acá le decimos cómo participar y ganar vales.

Mercadeo PL

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La promoción La Ruta Ganadora estará vigente hasta el 12 de octubre. (Foto Prensa Libre: Mercadeo PL)

Prensa Libre, en alianza con Gasolineras UNO y Banco CUSCATLAN, lanzan la promoción La Ruta Ganadora dirigida a lectores y suscriptores de Prensa Libre. 

Recorrer Guatemala también puede convertirse en un reto, a través deesta dinámica dividida en  8 regiones, descubre y reconoce algunos de los elementos que las representan y demuestra qué tan buen observador eres.

Al participar podrás ser uno de los 30 ganadores de combustible gratis por un año o una Gift Card de Oh MyCard por Q2,500La dinámica es fácil, compra Prensa Libre, encuentra los 3 elementos que forman parte del juego de cada región de Guatemala, escanea el código QR, completa tus datos y sube una foto de tu juego resuelto junto con tu factura de Q200 o más en Gasolineras UNO.

La promoción estará vigente del 12 de septiembre al 12 de octubre 2026 y busca premiar la preferencia de los lectores que disfrutan la edición impresa de Prensa Libre, consumen en Gasolineras UNO y pagan con sus tarjetas de Banco CUSCATLAN. 

¿Cómo participar?

Los lectores deberán buscar en Prensa Libre las 8 regiones de Guatemala, que se publicarán del 14 de septiembre al 12 de octubre 2026 en la edición impresa. 

Para participar, sigue estos pasos:

  •  Busca las 8 salidas de regiones de Guatemala que se publicarán en Prensa Libre.
  • Encuentra y marca los 3 elementos que forman parte del juego: 1 voceador de Prensa Libre, 1 estación de Gasolineras UNO y 1 agencia de Banco CUSCATLAN. 
  • Escanea el código QR de cada publicación, completa tus datos y sube una foto de tu juego resuelto.
  • Sube tu factura por Q200 o más en Gasolineras UNO.

Aumenta tus oportunidades de ganar: 

  • +1 oportunidad pagando con su tarjeta de débito o crédito CUSCATLAN. 
  • + 2 oportunidades pagando con tus tarjetas de Gasolineras UNO. 

Premios:

  • 10 ganadores de un año de combustible en Gasolineras UNO, equivalente a Q6,000 en vales de combustible cada uno.
  • 20 ganadores de una Gift Card de Oh My Card por Q2,500.

¡Habrá 30 ganadores en total!

Fechas importantes:

  • Inicio de la promoción: 12 de septiembre
  •  Finalización de la promoción: 12 de octubre
  •  Publicación región 1 en Prensa Libre: 14 de septiembre
  •  Publicación región 2 en Prensa Libre: 18 de septiembre
  •  Publicación región 3 en Prensa Libre: 21 de septiembre
  •  Publicación región 4 en Prensa Libre: 24 de septiembre
  •  Publicación región 5 en Prensa Libre: 28 de septiembre 
  •  Publicación región 6 en Prensa Libre: 02 de octubre
  •  Publicación región 7 en Prensa Libre: 06 de octubre
  •  Publicación región 8 en Prensa Libre: 12 de octubre
  •  Última fecha para participar: miércoles 14 de octubre

Condiciones de participación:

  • Promoción válida únicamente en el territorio de Guatemala para mayores de edad con documento de identificación (DPI o pasaporte).
  • Para participar es requisito adquirir la edición impresa de Prensa Libre, enviar una fotografía del juego resuelto correctamente y registrar tus datos completos en el QR de cada publicación.
  • Cada región resulta de manera correcta da una oportunidad de ganar. 
  • El ganador deberá presentarse en la ciudad capital para recibir su premio.
  • Cada participante podrá ganar únicamente una vez.
  • Los nombres de los ganadores serán publicados con un nombre y un apellido. 
  • Los ganadores aceptan el uso de su imagen durante la documentación de la entrega del premio (fotografías, videos, audios y publicaciones en Prensa Libre y Guatevisión).
  • Los ganadores serán contactados únicamente por medios oficiales de Prensa Libre.
  • Cualquier situación no prevista será resuelta por los encargados de la promoción.
  • Los premios no son canjeables ni transferibles.
  • No se aceptarán participaciones posteriores al 14 de octubre, fecha de cierre de la promoción.

¿Tiene dudas?

Puede comunicarse al 1716 o escribir al WhatsApp 2421-3920.

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