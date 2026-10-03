San Francisco de Asís: a 800 años de su tránsito, su mensaje sigue vigente

Una de las figuras más relevantes en el ideario católico es San Francisco de Asís (1182-1226). En Guatemala, su veneración se ve especialmente retratada en numerosas parroquias y templos que llevan su nombre. Cada 4 de octubre se conmemora el Día de San Francisco, en el que se recuerda el tránsito (muerte o pascua) de quien también es llamado el Santo de Asís, que sucedió entre la noche del 3 y la mañana del 4 de octubre. Este año se cumplen ocho siglos de ese acontecimiento, por lo que se han efectuado numerosas actividades, tanto durante este 2026 como en años anteriores.

Fray Isidoro Mejía Hernández, de la Orden de los Frailes Menores Conventuales, quien funge como rector de la iglesia San Francisco, de la zona 1, refiere que la Iglesia se centra en cuatro dimensiones clave para abordar la conmemoración: teológica, antropológica, eclesiológica y sociológica. Además, señala que busca orientar el carisma del santo hacia los desafíos del mundo actual y la comunión eclesial.

Fray Isidoro señala que, a partir del 2023, se han conmemorado acontecimientos muy significativos sucedidos en los últimos cuatro años de la vida del santo:

En el 2023 se conmemoraron los 800 años de la aprobación de la Regla Bulada (regula la vida cotidiana de la Orden de los Hermanos Menores) por el papa Inocencio III y del primer nacimiento realizado por San Francisco en Greccio, Italia

En el 2024 se conmemoraron los 800 años del don de la impresión de las llagas (estigmas) de San Francisco

En el 2025 se cumplieron los 800 años de la composición del Cántico de las criaturas

En el 2026 se conmemoran los 800 años del tránsito de San Francisco

Conmemoración en el mundo

El 10 de enero del 2026 se inauguró oficialmente el VIII Centenario del Tránsito de San Francisco de Asís, con actividades en la Basílica de Santa María de los Ángeles, en la Porciúncula, para conmemorar los 800 años de su muerte, ocurrida el 3 de octubre de 1226.

En ese acto se leyó la promulgación del decreto con el que el Papa instituye un Año Jubilar franciscano especial, del 10 de enero del 2026 al 10 de enero del 2027, durante el cual todos los fieles cristianos están invitados a seguir el ejemplo del Santo de Asís. Durante ese año jubilar se concede la indulgencia plenaria a quienes se acerquen al sacramento de la reconciliación (confesión), participen en la misa, reciban la comunión, visiten un templo franciscano y oren por las intenciones del papa.

Altar conmemorativo en el que se retratan los momentos más significativos en la vida de San Francisco de Asís. (Foto Prensa Libre: Cortesía Templo de San Francisco zona 1)

Una vida inspiradora

El sacerdote diocesano Walter Romeo Grajeda, quien desde hace tres años es párroco de la iglesia San Francisco de Asís, en la zona 6 de Mixco, destaca las virtudes trascendentales de San Francisco de Asís, a quien identifica como “uno de los santos más connotados y queridos de nuestra Iglesia Católica”. Añade que, durante su vida, puso en práctica los tres consejos evangélicos: castidad, pobreza y obediencia, que Cristo enseñó para el camino de la conversión. “Con su vida y ejemplo, más que con sus palabras, nos enseñó que sí es posible seguir el camino de Jesús”, añade el sacerdote.

“Vivió las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad de forma heroica”, agrega. El párroco enfatiza la vigencia del mensaje para los cristianos del siglo XXI. “Él provenía de una familia rica y se despojó de todo. Es un ejemplo importante para un mundo tan materialista y consumista como el actual”, señala. Añade que cuando la Iglesia Católica canoniza y nombra santo a alguien hace un llamado para que se le ponga atención a la manera en la que vivió. “Nos pone como ejemplo lo que hizo y lo que dijo”, recalca el padre Grajeda.

A pesar de haber transcurrido ocho siglos, el ejemplo es relevante en la actualidad. “Para hablar de San Francisco en el siglo XXI tenemos que volver al siglo XIII cuando él es llamado por el Señor a una vida de conversión y penitencia. Al igual que ahora, había guerras y tensiones que eran aprovechadas por los jóvenes para escalar socialmente. San Francisco provenía de una familia acomodada pero no era noble y los muchachos de ese tiempo querían conquistar su título nobiliario y una de las formas de hacerlo era obtener victorias en la guerra”, asegura fray Isidro. San Francisco participó en algunas batallas, pero pronto sintió el llamado de Dios.

Cuando ya había comenzado su camino de conversión y había cambiado sus festejos con amigos por la convivencia con los pobres, aún sentía temor de acercarse a los leprosos, pero un día uno de ellos se le acercó y él, en vez de ir por otro camino o rechazarlo, bajó de su caballo, le dio una moneda, lo abrazó y lo besó. “Aquel encuentro lo humaniza y lo llama la misericordia. Al final el mismo se da cuenta que el leproso es el mismo y que el Señor ha tenido misericordia de él”, apunta fray Isidro Mejía.

Mejía asegura que el mensaje de San Francisco no es el de la pobreza, sino el de la fraternidad y la paz. “Para una juventud que busca el sentido y no lo encuentra en el camino de muerte (que el mundo le marca), San Francisco, con una vivencia fresca y sencilla del evangelio se vuelve un signo y una respuesta para muchas personas”, expone. Afirma que el papa Francisco aseguraba, al ver tantos conflictos, que ya estábamos en Tercera Guerra Mundial. “Hoy vemos una guerra desatada y muchos países en conflicto. Pero también vemos con la visita del papa León XIV a Francia como un país que había se había ido desligando de valores religiosos, de repente el mundo sigue teniendo hambre de Dios. Solo en este año hubo más de 21,000 bautismos de personas adultas en Francia”, concluye.

Las órdenes franciscanas

El legado de San Francisco se ve retratado en las órdenes que fundó y las que surgieron luego de su muerte:

En 1209 se da la aprobación oral de la forma de vida con la visita del papa Inocencio III

Primera Orden: frailes menores conventuales, frailes menores y frailes menores capuchinos

Segunda Orden: clarisas, fundada por Santa Clara, quien era seguidora de San Francisco

Tercera Orden: formada por los no religiosos; hoy es la Orden Franciscana Seglar, de la cual también surgen Jufra (Juventud Franciscana) y Nifra (Niñez Franciscana)

Congregaciones franciscanas femeninas y masculina

Actividades

En el templo de San Francisco, de la Sexta Avenida y 13 calle, zona 1, el 3 de octubre, a las 18.30 horas, habrá una recreación del tránsito de San Francisco en el atrio de la iglesia. El domingo 4 de octubre se efectuará la procesión de San Francisco de Asís, que saldrá del templo a las 13 horas

Esta es la agenda de actividades prevista en la parroquia San Francisco de Asís de la zona 6 de Mixco. (Foto Prensa Libre: Ana Lucía Mendizábal Ruiz)