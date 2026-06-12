Caída de Facebook e Instagram: usuarios reportan fallas en redes sociales y dificultades de ingreso este 12 de junio de 2026

Usuarios de redes sociales como Facebook, Messenger e Instagram, tanto en Guatemala como en otras partes del mundo, han reportado la caída de las plataformas durante la mañana de este viernes 12 de junio de 2026.

Una de las sorpresas es también la caída de DownDetector para algunos usuarios, plataforma conocida por realizar el rastreo de este tipo de fallas en los servicios digitales.

Las caídas de las plataformas de Facebook e Instagram se reportaron a partir de las 7:30 horas en Guatemala. Rápidamente, usuarios se trasladaron a plataformas como X para informar sobre la caída de estos servicios.

Otros usuarios denunciaron la falta de acceso a plataformas como WhatsApp y otros servicios de Meta. Según destacan medios, el principal inconveniente estaría en el servicio desde computadoras, ya que no cargaría el contenido en Facebook, Instagram y WhatsApp Web.

A través de la cuenta de X, DownDetector anunció reportes sobre la caída de las plataformas, incluyendo Messenger. A las 7:59 horas también informó que su página principal aparecía fuera de servicio para algunos usuarios debido a una caída.

Los principales reportes de la caída de los servicios de Meta iniciaron después de las 7:40 horas, siendo países como México y Estados Unidos los principales en señalar las fallas.

I thought Facebook done had enough of my shit 😂😂 pic.twitter.com/72AZ3eQ2A7 — Eddie Viree (@eviree19) June 12, 2026

A través de X, usuarios denunciaron que esta mañana las plataformas no permitían iniciar sesión, visualizar el muro principal ni cargar contenidos.