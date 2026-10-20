¿Cómo activar las alertas de sismos de Google? Paso a paso para habilitar esta herramienta de prevención

Guatemala es un país con actividad sísmica debido a la interacción de las placas tectónicas de Cocos, del Caribe y de Norteamérica. Por ello, es esencial contar con herramientas de alerta que permitan a la población tomar medidas de protección ante un sismo.

Guatemala fue incorporada al Sistema de Alertas de Sismos de Android, una herramienta que puede advertir a los usuarios sobre estos fenómenos.

La Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-Conred) invitó recientemente a los guatemaltecos a activar el Sistema de Alertas de Sismos de Android, desarrollado por Google, para recibir notificaciones ante un evento sísmico.

Esta herramienta está habilitada en diversos dispositivos con sistema operativo Android. Según Google, "una advertencia temprana puede ayudar a las personas a prepararse para un temblor". Por ello, la compañía desarrolló una herramienta para proporcionar a los usuarios "información oportuna y útil sobre terremotos".

La página de Google detalla que el Sistema de Alertas de Sismos de Android detecta actividad sísmica y puede emitir advertencias antes de que los usuarios perciban el movimiento. Estas alertas proporcionan una "advertencia de unos segundos de duración para que se pongan a salvo a sí mismas y a sus seres queridos".

La herramienta es gratuita y envía notificaciones a los usuarios ubicados cerca de la zona donde se registra un sismo, lo que les permite adoptar medidas de protección.

Para utilizarla, no es necesario descargar una aplicación, ya que está integrada en los dispositivos Android compatibles.

Alertas durante un terremoto

Google envía notificaciones a los dispositivos Android para advertir a los usuarios sobre movimientos sísmicos. El sistema contempla distintos tipos de alertas, según la intensidad del movimiento que podría percibirse.

Según Google, el Sistema de Alertas de Sismos de Android puede alertar a los usuarios en caso de "sismos de magnitud 4.5 o superior".

Alerta de atención: diseñada para avisar sobre temblores leves

diseñada para avisar sobre temblores leves Alerta de preparación: diseñada para llamar la atención cuando se produzcan temblores notables, de leves a moderados, y dar a los usuarios la oportunidad de prepararse antes de que llegue el movimiento

diseñada para llamar la atención cuando se produzcan temblores notables, de leves a moderados, y dar a los usuarios la oportunidad de prepararse antes de que llegue el movimiento Alerta de acción: diseñada para captar la atención del usuario antes de que experimente un temblor de moderado a fuerte y darle la oportunidad de tomar medidas de protección

Android phones and #USGS gave Southern California residents an early warning to the 4.5 earthquake last night Here's what the phones' sensors, acting as seismometers, detected. Yellow and red concentric circles are expected locations of the P and S waves. https://t.co/duKZnnIjE3 https://t.co/9q4GLvLm9O — Dave Burke (@davey_burke) September 19, 2020

¿Cómo activar las alertas de sismos de Google?

Los usuarios de Guatemala que deseen activar esta herramienta deben seguir estos pasos:

Ingresar a Ajustes o Configuración del teléfono Seleccionar la opción "Seguridad y emergencia" Ingresar a "Alertas de sismos" o "Alertas de terremotos" Habilitar la opción de alertas de sismos Activar la ubicación del dispositivo

Si el dispositivo no muestra estas opciones, se puede utilizar el buscador de los ajustes del teléfono e ingresar las palabras "sismos" o "terremotos" para localizar la función y seguir los pasos de activación.

Para que la herramienta funcione, es necesario mantener activada la ubicación y disponer de conexión a internet.

La SE-Conred destaca que esta herramienta no sustituye las medidas de preparación familiar, sino que constituye un recurso complementario de alerta.

Alerta sísmica realizada por la herramienta de Google durante un sismo de magnitud moderada. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla de la alerta sísmica)