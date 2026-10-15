Llamadas con invitados: WhatsApp permite conectarse con personas que no tienen cuenta y estos son los pasos para hacerlo

WhatsApp continúa ampliando sus funciones. Esta vez anunció la opción de integrar a personas que no tienen cuenta en la aplicación a llamadas grupales, como parte de su transformación más allá de la mensajería.

Recientemente, WhatsApp anunció que sigue facilitando la conexión entre personas por medio de su aplicación. Con la función de llamadas con invitados, se podrá integrar incluso a usuarios que no tengan una cuenta.

Esta función permite llamar de forma gratuita, mantener el cifrado de extremo a extremo y realizar llamadas sin límite de tiempo. Según destaca el portal Applesfera, con esta herramienta Meta busca competir con Google Meet y Zoom.

WhatsApp destaca que las personas que se unan a la llamada como invitadas permanecerán en una sala de espera hasta que el anfitrión apruebe su ingreso. Además, la ausencia de un límite de tiempo evitará que los participantes sufran cortes abruptos o tengan que reiniciar las llamadas.

El anfitrión también podrá expulsar a cualquiera de los participantes sin necesidad de finalizar la llamada. Para proteger la privacidad de los usuarios, WhatsApp mantendrá ocultos para los invitados los números de teléfono de los demás participantes.

“Los invitados no pueden ver los números de teléfono de los demás participantes, enviar mensajes ni añadir a nadie más a la llamada”, resalta WhatsApp.

Pasos para usar esta herramienta de WhatsApp

Según lo explicado por WhatsApp, los usuarios pueden seguir estos pasos para utilizar las llamadas grupales:

Diríjase a la pestaña Llamadas de WhatsApp Seleccione el ícono "+" Se creará un enlace de llamada Envíe el enlace a los invitados

WhatsApp explica que, mediante el enlace, los invitados podrán ingresar a la llamada desde el navegador de su computadora. Solo deberán escribir su nombre para identificarse.

Las llamadas pueden ser individuales o grupales, con un límite de hasta 32 personas por reunión. Entre las herramientas disponibles durante la llamada se incluyen:

Compartir la pantalla desde la computadora

Reaccionar con un emoji

Levantar la mano para intervenir

WhatsApp detalla que solo las personas con una cuenta en la aplicación pueden crear un enlace de llamada desde su computadora. Sin embargo, todos pueden participar, tengan o no una cuenta de WhatsApp.

Asimismo, anunció que en las próximas semanas se integrará una herramienta para crear llamadas desde los calendarios de Google y Outlook.

“Las llamadas de invitados y la integración con el calendario son las últimas novedades de una serie de actualizaciones de llamadas que hemos implementado este año”, resalta la información de WhatsApp.