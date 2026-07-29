WhatsApp Web incorpora videollamadas: estas son las nuevas funciones, la sala de espera y la duración de las llamadas

Como si se tratara de una función similar a Zoom, Google Meet o Microsoft Teams, WhatsApp incorporará las videollamadas grupales en su versión web.

En su blog, Meta anunció una actualización que permitirá realizar videollamadas desde WhatsApp Web, sin necesidad de descargar la aplicación en la computadora.

Esta actualización llega después del anuncio sobre el desarrollo de cuentas mediante nombres de usuario. Con ella, los usuarios podrán realizar videollamadas desde computadoras de escritorio, laptops o de forma combinada con el teléfono.

Según informó WhatsApp en su blog, las videollamadas se mantendrán privadas y sencillas, con el objetivo de facilitar la comunicación. Podrán realizarse de forma individual o grupal desde WhatsApp Web.

La empresa indicó que esta función busca apoyar a los usuarios cuyos lugares de trabajo no permiten descargar aplicaciones o que prefieren utilizar el navegador.

Desde WhatsApp Web será posible compartir pantalla, enviar reacciones y acceder a una pestaña exclusiva de llamadas con el historial. Además, las videollamadas no tendrán límite de tiempo ni costo, según la empresa.

Asimismo, la actualización permitirá transferir una llamada entre un teléfono celular y una computadora, o viceversa, sin necesidad de interrumpir la comunicación.

La función busca ampliar el uso de WhatsApp para reuniones de trabajo, estudios o actividades sociales. También incorporará una sala de espera que permitirá al creador de la llamada controlar quiénes pueden ingresar.

"Cuando creas un enlace de llamada de WhatsApp con la opción 'Requerir aprobación para unirse' activada, los participantes entrarán en una sala de espera hasta que estés listo para que se unan", destaca el blog.

Entre las novedades también figura QuickHD, una función que permitirá realizar videollamadas en alta definición, así como un sistema de cancelación de ruido que facilitará una comunicación más clara entre los participantes.

La nueva función se implementará de forma gradual en distintos países.

Los usuarios pueden hacer y recibir llamadas y videollamadas, tanto individuales como en grupo, directamente desde WhatsApp Web, sin necesidad de descargar ninguna app. (Foto Prensa Libre: Crédito de la imagen: WhatsApp.)