WhatsApp cambia la forma de contacto: los nombres de usuario reemplazarán el uso del número de teléfono

Al igual que plataformas como Instagram o Facebook, que protegen la privacidad de los datos de contacto de los usuarios, WhatsApp presentó una actualización que reemplazará el intercambio del número de teléfono por el del nombre de usuario.

La nueva modificación de Meta permitirá a los usuarios intercambiar contactos sin compartir su número de teléfono, con lo que reforzará la privacidad. Esta función se asemeja a la utilizada por la aplicación de mensajería Telegram. Además, WhatsApp ya permite a los usuarios que cuentan con la aplicación actualizada reservar sus nombres de usuario.

"Tu número de teléfono es personal y, a veces, quieres comunicarte sin compartirlo. Por eso, presentamos los nombres de usuario para WhatsApp", dijo la empresa al anunciar esta herramienta.

Con esta función, los usuarios evitarán que personas desconocidas con quienes comparten grupos de WhatsApp, ya sean escolares, vecinales o de aficionados, accedan a su contacto directo.

Por medio de su página web, WhatsApp informa que, a partir del 29 de junio, los usuarios ya pueden reservar su nombre de usuario como paso previo a la implementación total de esta herramienta. Esto obedece a que la plataforma cuenta con más de tres mil millones de usuarios, por lo que algunos nombres no podrán registrarse más de una vez.

"Para la mayoría de las personas, elegir un nombre de usuario de WhatsApp debería ser algo único que solo conozcan quienes tú quieras que te contacten", resalta la empresa.

A diferencia de otras opciones que ya ofrece la aplicación, como el código QR para usuarios, esta nueva función mantendrá en secreto el número de teléfono para que solo las personas cercanas puedan tener contacto directo con el usuario.

Para las cuentas empresariales, Meta permitirá reclamar el nombre de usuario que la empresa ya utiliza en Instagram o Facebook y mantenerlo también en WhatsApp.

"Los nombres de usuario son nuestro paso más reciente para que WhatsApp sea aún más privado. No hay ningún directorio para explorar ni sugerencias; las personas deberán conocer tu nombre de usuario exacto para ponerse en contacto contigo por primera vez", detalla WhatsApp en su blog.

Además, la plataforma incorporará una clave opcional asociada al nombre de usuario. Quienes deseen contactar al usuario deberán conocer esa clave para enviarle un mensaje e iniciar una conversación.

Reservar el nombre de usuario

Según detalló WhatsApp, ya es posible reservar el nombre de usuario para esta nueva actualización, que entrará en vigor más adelante. Para ello, los usuarios deberán seguir los pasos indicados por la plataforma.

WhatsApp indicó que implementará esta función de forma gradual durante los próximos meses y por regiones.