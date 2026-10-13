Cómo es Fitbit Edge, la pulsera que monitorea salud y fitness con IA y batería para siete días

Quienes extrañaban avances en los sistemas de monitoreos personalizados de salud y fitness, ya tienen una concreta respuesta de parte de Google. El gigante tecnológico ha lanzado al mercado la Google Fitbit Edge, un dispositivo que fusiona las ventajas de las pulseras tradicionales de monitoreo de ejercicio con las de los relojes inteligentes.

Entre las novedades que incorpora se cuentan las mediciones preventivas de salud basadas en inteligencia artificial (IA) y una batería con hasta siete días de autonomía, como lo reporta la agencia de noticias EFE.

Los nuevos modelos, tanto de Fitbit Edge como de Fitbit Air incorporan el conjunto de herramientas de detección Health Guardian. Esto permite el análisis de patrones mensuales en segundo plano para identificar cambios en la presión arterial y, estimar tendencias de resistencia a la insulina sin recurrir a agujas, añade EFE.

El sitio mundowin.com destaca que el dispositivo incorpora un GPS. El sistema también ofrece un electrocardiograma (ECG), además de medición de temperatura cutánea y de oxígeno en sangre.

EFE realza que el Fitbit Edge incluye una actualización en la detección automática de actividades físicas, función que amplía el catálogo reconocido de 10 a más de 100 tipos de entrenamiento diferentes.

NorvikTech señal que al emplear sensores de última generación, el dispositivo puede rastrear métricas como la frecuencia cardíaca, el sueño y la actividad diaria.

Fácil de llevar

En cuanto a la comodidad, el sitio indica que el Fitbit Edge promete hasta siete días de batería y estrena batería reemplazable por el usuario, además de carga rápida.

Entre las ventajas que los sitios especializados como hipertextual.com subrayan se encuentran la ligereza del dispositivo a comparación de otros dispositivos de su mismo tipo, lo que la convierte en más cómoda para llevar durante todo el tiempo. "La pulsera incluye una carcasa de aluminio reciclado de 11.5 mm de grosor que pesa menos de la mitad de un Apple Watch Series 12. El cuerpo sigue la curvatura natural de la muñeca, lo que permitirá usarla todo el día e incluso durante el sueño", enfatiza.

Una ventaja que será apreciada por quienes se ejercitan al aire libre es el panel Hybrid OLED que ofrece un 46% más de área visible respecto a los Fitbit de generación anterior y cuenta con el brillo suficiente como para visualizarse bajo la luz directa del sol, que también es destacado por hipertextual.com.