Festival Gamer 2026 reúne competencias de videojuegos y Q10 mil en premios de cosplay

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Festival Gamer 2026 reúne competencias de videojuegos y Q10 mil en premios de cosplay

Este sábado los amantes de los videojuegos celebraron la cuarta edición del Festival Gamer que reunió competencias de esports, experiencias tecnológicas y cosplay.

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Festival Gamer 2026 reúne competencias de videojuegos y Q10 mil en premios de cosplay

Los cosplayers vistieron vistosos trajes en el Festival Gamer. (Foto Prensa Libre: Javier González)

El Festival Gamer 2026 reúne a gamers, cosplayers, creadores de contenido nacionales e invitados internacionales. Malacates Trébol Shop se presentará en vivo al finalizar la jornada de este sábado.

El encuentro, celebrado en Fórum Majadas, reúne competencias de esports, experiencias tecnológicas, cosplay, creadores de contenido e invitados internacionales.

Festival Gamer 2026 reúne competencias de videojuegos y Q10 mil en premios de cosplay
Los gamers disfrutaron de la jornada de este sábado. (Foto Prensa Libre: Javier González)

“El festival gamer cada año va creciendo”, dijo Alexmi Díaz, creadora de contenido guatemalteca, quien comentó que este año hay más cosplay.

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Durante la jornada, los asistentes participaron en competencias desarrolladas en consola, PC y dispositivos móviles. La programación contempló nueve torneos competitivos y miles de quetzales en premios, con títulos como Call of Duty Mobile, Clash Royale, Brawl Stars, Mario Kart 8 Deluxe, Valorant y Super Smash Bros. Ultimate, además de zonas de juego libre, simuladores y experiencias de realidad virtual.

Festival Gamer 2026 reúne competencias de videojuegos y Q10 mil en premios de cosplay
En el Festival Gamers también hubo simuladores. (Foto Prensa Libre: Javier González)

El Festival Gamer 2026 también llevó al escenario otras expresiones de la cultura digital. El cosplay tuvo un espacio especial con una competencia que otorgó Q10 mil en premios y contó con evaluación internacional, mientras que los asistentes pudieron participar en encuentros y actividades con figuras vinculadas al streaming, el doblaje y la creación de contenido.

Festival Gamer 2026 reúne competencias de videojuegos y Q10 mil en premios de cosplay
Los cosplayers participaron en concursos. (Foto Prensa Libre: Javier González)

Entre los invitados internacionales participaron Staryuuki, streamer y creadora de contenido cubano-estadounidense; Taryn Cosplay, artista y cosplayer italiano, y René García, actor mexicano de doblaje reconocido por interpretar en español latino a personajes como Vegeta, Hyoga y Bruce Wayne.

Un festival que llegó a distintos puntos del país

La cuarta edición representó, además, el cierre de un año de expansión para Festival Gamer. Antes del Main Event, el Festival Gamer Tour recorrió siete puntos del país, con actividades en Suchitepéquez, Escuintla, Quetzaltenango, Jutiapa, Ciudad de Guatemala, Cuatro Caminos y Petén.

La gira acumuló más de 24,500 participantes, de acuerdo con cifras proporcionadas por los organizadores.

“Lo que comenzó como un evento para reunir a la comunidad gamer se ha convertido en una plataforma donde convergen videojuegos, tecnología, entretenimiento, cultura pop y marcas que creen en esta industria”, señaló previamente Rodrigo Lazo, director general de Festival Gamer.

Con información de Ángel Oliva.

ESCRITO POR:

Lucrecia Choy

Periodista de Prensa Libre especializada en temas de bienestar y cultura con más de 20 años de experiencia. Primer lugar Concurso de Redacción enfocado en Sostenibilidad, Diplomado para Periodistas 2024.

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