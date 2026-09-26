StarYuuki publica fotos desde Guatemala y busca al joven que se las tomó

StarYuuki tiene casi 12 millones de seguidores en TikTok y 6.3 millones en Instagram.

La joven de 29 años es una conocida influencer y por sus transmisiones en vivo de videojuegos, bailes y comedias.

El viernes por la noche escribió que se siente feliz de estar en el país y agradeció el cariño de sus seguidores.

La joven publicó imágenes del paisaje al bajar el avión y del volcán de Agua, así como de ella en el Arco de Santa Catarina en la Antigua Guatemala.

También le escribió a un joven que le tomó unas fotos y le pidió que comentara. ¿Quién será?

"Gente hermosaaa 🥹🇬🇹 por aquí ando en Guatemala, demasiado contenta y con muchísimas ganas de verlos. Ya tuve la oportunidad de encontrarme con algunos de ustedes por Antigua y me hizo muchísima ilusión 🥹💗 Por cierto, un chico súper lindo me tomó estas fotos y si las ves comentaaa 😭😂 Gracias por las fotos y gracias a todos por tanto cariño, de verdad estoy demasiado feliz de estar aquí", anotó StarYuuki en Instagram.

Los seguidores de StarYuuki también le dieron la bienvenida.