StarYuuki publica fotos desde Guatemala y busca al joven que se las tomó

Escenario

StarYuuki publica fotos desde Guatemala y busca al joven que se las tomó

La famosa gamer estadounidense StarYuuki, conocida por sus transmisiones en vivo de videojuegos, bailes y comedias, está de visita en Guatemala.

Buena Vida

|

time-clock

StarYuuki publica fotos desde Guatemala y busca al joven que se las tomó

La famosa gamer StarYuuki se siente feliz de estar en Guatemala. (Foto Prensa Libre: tomada de Instagram: @starYuuki )

StarYuuki tiene casi 12 millones de seguidores en TikTok y 6.3 millones en Instagram.

La joven de 29 años es una conocida influencer y por sus transmisiones en vivo de videojuegos, bailes y comedias.

El viernes por la noche escribió que se siente feliz de estar en el país y agradeció el cariño de sus seguidores.

La joven publicó imágenes del paisaje al bajar el avión y del volcán de Agua, así como de ella en el Arco de Santa Catarina en la Antigua Guatemala.

LECTURAS RELACIONADAS

(Foto Prensa Libre: cortesía Festival Gamer de Guatemala )

Festival Gamer celebra su cuarta edición en Guatemala: videojuegos, actividades y concierto de Malacates Trébol Shop

chevron-right
“Farmear” aura

“Farmear aura” y la búsqueda de pertenencia: qué explica la psicología sobre esta tendencia que se convirtió en un código de identidad entre los jóvenes

chevron-right

También le escribió a un joven que le tomó unas fotos y le pidió que comentara. ¿Quién será?

"Gente hermosaaa 🥹🇬🇹 por aquí ando en Guatemala, demasiado contenta y con muchísimas ganas de verlos. Ya tuve la oportunidad de encontrarme con algunos de ustedes por Antigua y me hizo muchísima ilusión 🥹💗 Por cierto, un chico súper lindo me tomó estas fotos y si las ves comentaaa 😭😂 Gracias por las fotos y gracias a todos por tanto cariño, de verdad estoy demasiado feliz de estar aquí", anotó StarYuuki en Instagram.

Los seguidores de StarYuuki también le dieron la bienvenida.

@diablosant el que saco las fotos era muy alto 🤣🤣#guatemala #staryuukiii #fyp #parati #cubanosporelmundo ♬ September - Earth, Wind & Fire

ESCRITO POR:

Buena Vida

Buena Vida

Lee más artículos de Buena Vida

ARCHIVADO EN:

Gamer 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM