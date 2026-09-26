Escenario
StarYuuki publica fotos desde Guatemala y busca al joven que se las tomó
La famosa gamer estadounidense StarYuuki, conocida por sus transmisiones en vivo de videojuegos, bailes y comedias, está de visita en Guatemala.
La famosa gamer StarYuuki se siente feliz de estar en Guatemala. (Foto Prensa Libre: tomada de Instagram: @starYuuki )
StarYuuki tiene casi 12 millones de seguidores en TikTok y 6.3 millones en Instagram.
La joven de 29 años es una conocida influencer y por sus transmisiones en vivo de videojuegos, bailes y comedias.
El viernes por la noche escribió que se siente feliz de estar en el país y agradeció el cariño de sus seguidores.
La joven publicó imágenes del paisaje al bajar el avión y del volcán de Agua, así como de ella en el Arco de Santa Catarina en la Antigua Guatemala.
También le escribió a un joven que le tomó unas fotos y le pidió que comentara. ¿Quién será?
"Gente hermosaaa 🥹🇬🇹 por aquí ando en Guatemala, demasiado contenta y con muchísimas ganas de verlos. Ya tuve la oportunidad de encontrarme con algunos de ustedes por Antigua y me hizo muchísima ilusión 🥹💗 Por cierto, un chico súper lindo me tomó estas fotos y si las ves comentaaa 😭😂 Gracias por las fotos y gracias a todos por tanto cariño, de verdad estoy demasiado feliz de estar aquí", anotó StarYuuki en Instagram.
Los seguidores de StarYuuki también le dieron la bienvenida.
@diablosant el que saco las fotos era muy alto 🤣🤣#guatemala #staryuukiii #fyp #parati #cubanosporelmundo ♬ September - Earth, Wind & Fire