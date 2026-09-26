Ciencia
Guatemala participa en el WRO Open Championship of the Americas 2026 con 15 estudiantes
Quince estudiantes guatemaltecos representan al país en el WRO Open Championship of the Americas 2026, competencia mundial de robótica que se desarrolla en California.
La delegación guatemalteca, además de los 15 estudiantes está compuesta por coaches y padres de familia. (Foto Prensa Libre: cortesía Steam Group Guatemala)
El WRO Open Championship of the Americas reúne a delegaciones de 29 países y constituye un espacio internacional para el intercambio de conocimientos, tecnología, creatividad e innovación. La participación de los equipos guatemaltecos se origina en la Final Nacional WRO Guatemala 2026, en la que obtuvieron su clasificación para representar al país en este campeonato internacional.
Los representantes nacionales participan en uno de los encuentros internacionales de robótica de World Robot Olympiad.
“Ver a 15 estudiantes guatemaltecos compitiendo internacionalmente y llevando nuestra bandera frente a representantes de 29 países demuestra el talento que existe en Guatemala”, expresó David Concuá, organizador nacional de WRO Guatemala y director general de STEAM Group.
Los 15 estudiantes participan en las categorías de Misiones Robóticas y Futuros Innovadores. La delegación guatemalteca está conformada por representantes de APDE Solalto, Colegio Bilingüe San Juan y Colegio Los Olivos del Norte.
Los equipos Roboprime, Mechadragons, Cosmo 26, Robocops, de APDE Solalto, y Skyline, de Bilingüe San Juan, compiten en Misiones Robóticas, categoría en la que los participantes deben diseñar, construir y programar robots autónomos capaces de resolver diferentes desafíos sobre una mesa de competencia.
D.F.D Robotics, del Colegio Los Olivos del Norte, representa a Guatemala en Futuros Innovadores, modalidad enfocada en el desarrollo de proyectos tecnológicos y soluciones innovadoras mediante la robótica y otras disciplinas STEAM.
Durante los tres días de competencia en Ontario, los representantes nacionales ponen a prueba sus proyectos y robots frente a equipos internacionales. Además de representar a sus instituciones educativas, llevan el nombre de Guatemala.
El proceso implica mucho más que construir un robot. Los estudiantes deben trabajar en programación, diseño, ingeniería, resolución de problemas, pensamiento lógico, innovación y trabajo colaborativo, competencias vinculadas directamente con las áreas STEAM: ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas.
Los participantes guatemaltecos
Bilingüe San Juan, Skyline – Misiones robóticas - Junior
- Angélica Valeria García Escobar
- Camila Lucia Hernández Barrientos
- Nicolle Maria Jose Figueroa Cu
Solalto, Roboprime -Misiones robóticas Elementary
- Sebastián Rodríguez Zaid
- Adrián Mansilla Obiols
- Santiago Letona Morales
Solalto Mechadragons - Misiones robóticas Elementary
- Pablo Andrés Zamora
- Jesús Angel Briz Camey
Solalto, Cosmo26 - Misiones robóticas, Elementary
- Fabian Villamar Escobar
- Diego Pablo Batten Sánchez
- Ian André Chiu Ricci
Solalto, Robocops - Misiones robóticas Séniors
- Angel Eduardo Daniel García García
- José Andrés Sanchez Molina
Olivos del Norte, D.F.D robotics- Futuros innovadores Séniors
- Fatima Alejandra Lemus Villagran
- Diego Emilio Sosa Quiroa