Museos, teatro y zoológico: 6 lugares para celebrar el Día del Niño en Guatemala

Estas son seis sugerencias para disfrutar en familia. Los niños son curiosos y aventureros y podrán disfrutar de más de una de las actividades propuestas.

¡La jungla llega al Museo del Ferrocarril!

Este domingo 27 de septiembre, en el Museo del Ferrocarril, se vivirá Un Día en la Jungla, una experiencia para compartir en familia entre trenes, naturaleza, actividades y sorpresas.

El museo estará abierto: de 9 a 15.30 horas. Entre las actividades que podrá disfrutar están:

Recorrido en tren

Visita guiada por el museo

Actividades y sorpresas para toda la familia



Día

Domingo 27 de septiembre

Hora

Horarios del recorrido: 10, 11.30, 13.30 y 15 horas

Lugar

Museo del Ferrocarril, zona 1

Precio

Q100 por persona. Los niños desde los 4 años pagan entrada. Las entradas estarán a la venta en la taquilla el mismo día del evento.

Annie, el musical, llega al Teatro Dick Smith

Una obra con más de 30 artistas en escena y música 100% en vivo.

Annie, el musical llega al Teatro Dick Smith con una producción teatral llena de ritmo, risas y esperanza.

Fecha

Sábados y domingos de septiembre y octubre

Hora

16 horas

Lugar

Teatro Dick Smith, zona 4

Precio

Platea: Q190 | Palco: Q150 (+ cargos)

Boletos: https://eventos.socialtickets.org/seller/spotlight-tnyh

Celebración en el Zoológico La Aurora

El Zoológico La Aurora tendrá tres días de descubrimientos, retos y diversión en siete estaciones de actividades distribuidas en el parque.

La propuesta permitirá disfrutar en familia, aprender y descubrir la vida que nos rodea.

Las actividades son gratuitas y están incluidas con el ingreso al parque.

Fecha

1, 3 y 4 de octubre

Hora

De 9 a 14 horas

Lugar

Zoológico La Aurora, zona 13

Actividades

Juegos y actividades en siete estaciones alrededor del parque

El domingo 4 de octubre habrá actividades hasta las 15 horas en el Salón de Exposiciones

La Noche en el Museo vuelve al Museo Miraflores

Esta será una edición especial para celebrar el Día del Niño, aseguran los organizadores.

La actividad invita a ponerse la pijama, encender las linternas y descubrir el Museo Miraflores cuando las luces se apagan. Entre historias, juegos y sorpresas, los pequeños podrán vivir una aventura diferente en el museo.

Fecha

Viernes 2 de octubre

Hora

19 horas

Lugar

Museo Miraflores, zona 11

Precio

Q75

Entradas: museomiraflores.org.gt

Museo Popol Vuh presenta Pinta tu juguete

El Museo Popol Vuh presenta una actividad del Día del Niño en la que los participantes podrán pintar su propio juguete en un taller práctico de creatividad y color.

La actividad está abierta a niños y niñas de 8 años en adelante. También pueden participar adultos.

Fecha

Sábado 17 de octubre del 2026

Hora

De 9.30 a 12 horas

Lugar

Museo Popol Vuh, 6a. calle final, zona 10

Precio

Q120 por participante. Incluye todos los materiales, un camión de madera artesanal y refrigerio.

Parqueo: Q40, tarifa única

Inscripciones: popolvuh@ufm.edu, teléfono (+502) 2338 7896. Sujeto a cupo máximo.

Museo del Niño presenta Game On Arena

El domingo 4 de octubre, el Museo de los Niños, en la zona 13, se convierte en el escenario de Game On Arena, una competencia de videojuegos para los gamers más valientes.



Dos horarios, dos categorías y premios para los 3 primeros lugares de cada una:



DELUXE | 6 a 8 años: 10 a 12 horas (cupo para 16 participantes).



ULTIMATE | 9 a 12 años: 14 a 16 horas (cupo para 16 participantes).



Cupo limitado a 32 participantes.

Último día para registrarse miércoles 30 de septiembre



Al registrarse podrá participar en la preselección de los 32 participantes que podrán competir. Los seleccionados se publicarán en las redes sociales del Museo del Niño y se contactarán por WhatsApp y/o correo electrónico.

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