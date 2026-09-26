Escenario
Museos, teatro y zoológico: 6 lugares para celebrar el Día del Niño en Guatemala
Le presentamos seis opciones de actividades en diferentes fechas y lugares para celebrar a los más pequeños del hogar por el Día del Niño.
Los niños son curiosos, alegres y siempre están dispuestos a aprender. (Foto Prensa Libre: Magnific - PCH vector)
Estas son seis sugerencias para disfrutar en familia. Los niños son curiosos y aventureros y podrán disfrutar de más de una de las actividades propuestas.
¡La jungla llega al Museo del Ferrocarril!
Este domingo 27 de septiembre, en el Museo del Ferrocarril, se vivirá Un Día en la Jungla, una experiencia para compartir en familia entre trenes, naturaleza, actividades y sorpresas.
El museo estará abierto: de 9 a 15.30 horas. Entre las actividades que podrá disfrutar están:
- Recorrido en tren
- Visita guiada por el museo
- Actividades y sorpresas para toda la familia
Día
Domingo 27 de septiembre
Hora
Horarios del recorrido: 10, 11.30, 13.30 y 15 horas
Lugar
Museo del Ferrocarril, zona 1
Precio
Q100 por persona. Los niños desde los 4 años pagan entrada. Las entradas estarán a la venta en la taquilla el mismo día del evento.
Annie, el musical, llega al Teatro Dick Smith
Una obra con más de 30 artistas en escena y música 100% en vivo.
Annie, el musical llega al Teatro Dick Smith con una producción teatral llena de ritmo, risas y esperanza.
Fecha
Sábados y domingos de septiembre y octubre
Hora
16 horas
Lugar
Teatro Dick Smith, zona 4
Precio
Platea: Q190 | Palco: Q150 (+ cargos)
Boletos: https://eventos.socialtickets.org/seller/spotlight-tnyh
Celebración en el Zoológico La Aurora
El Zoológico La Aurora tendrá tres días de descubrimientos, retos y diversión en siete estaciones de actividades distribuidas en el parque.
La propuesta permitirá disfrutar en familia, aprender y descubrir la vida que nos rodea.
Las actividades son gratuitas y están incluidas con el ingreso al parque.
Fecha
1, 3 y 4 de octubre
Hora
De 9 a 14 horas
Lugar
Zoológico La Aurora, zona 13
Actividades
Juegos y actividades en siete estaciones alrededor del parque
El domingo 4 de octubre habrá actividades hasta las 15 horas en el Salón de Exposiciones
La Noche en el Museo vuelve al Museo Miraflores
Esta será una edición especial para celebrar el Día del Niño, aseguran los organizadores.
La actividad invita a ponerse la pijama, encender las linternas y descubrir el Museo Miraflores cuando las luces se apagan. Entre historias, juegos y sorpresas, los pequeños podrán vivir una aventura diferente en el museo.
Fecha
Viernes 2 de octubre
Hora
19 horas
Lugar
Museo Miraflores, zona 11
Precio
Q75
Entradas: museomiraflores.org.gt
Museo Popol Vuh presenta Pinta tu juguete
El Museo Popol Vuh presenta una actividad del Día del Niño en la que los participantes podrán pintar su propio juguete en un taller práctico de creatividad y color.
La actividad está abierta a niños y niñas de 8 años en adelante. También pueden participar adultos.
Fecha
Sábado 17 de octubre del 2026
Hora
De 9.30 a 12 horas
Lugar
Museo Popol Vuh, 6a. calle final, zona 10
Precio
Q120 por participante. Incluye todos los materiales, un camión de madera artesanal y refrigerio.
Parqueo: Q40, tarifa única
Inscripciones: popolvuh@ufm.edu, teléfono (+502) 2338 7896. Sujeto a cupo máximo.
Museo del Niño presenta Game On Arena
El domingo 4 de octubre, el Museo de los Niños, en la zona 13, se convierte en el escenario de Game On Arena, una competencia de videojuegos para los gamers más valientes.
Dos horarios, dos categorías y premios para los 3 primeros lugares de cada una:
DELUXE | 6 a 8 años: 10 a 12 horas (cupo para 16 participantes).
ULTIMATE | 9 a 12 años: 14 a 16 horas (cupo para 16 participantes).
Cupo limitado a 32 participantes.
Último día para registrarse miércoles 30 de septiembre
Al registrarse podrá participar en la preselección de los 32 participantes que podrán competir. Los seleccionados se publicarán en las redes sociales del Museo del Niño y se contactarán por WhatsApp y/o correo electrónico.
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