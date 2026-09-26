Luna de la Cosecha: a qué hora verla este sábado y por qué se llama así

El nombre de la Luna de la Cosecha proviene de la tradición norteamericana, explica Edgar Castro, director del Instituto de Astronomía de la Universidad Galileo.

Se le denomina así porque en esta época los agricultores norteamericanos recolectaban lo que habían sembrado, afirma.

“Para los agricultores antes de la electrificación, esto significaba que en cuanto se ponía el Sol, una luna llena o casi llena salía de inmediato por el oriente sin dejar intervalos de oscuridad. Esa luz extra les permitía prolongar la jornada en el campo para recolectar el maíz, las calabazas y los granos antes de que llegaran las primeras heladas”, explica Castro.

Fueron los granjeros de Norteamérica quienes popularizaron el nombre. Quizá en Guatemala le deberíamos llamar “Luna de maíz”, dice Castro.

Cómo apreciarla mejor

Este sábado 26 de septiembre, la Luna de la Cosecha sale justo en el momento en que se oculta el Sol en el oeste. Esa es la característica de esta luna llena.

El Sol se pondrá este sábado a las 17.56 horas y esa es la mejor hora para observarla.

Es espectacular verla, asegura Castro. Hacia el oeste se observa el Sol ocultándose, mientras que en el este sale la Luna plateada. Estamos en el equinoccio de otoño, que acaba de pasar.

Se verá mejor donde no haya edificios ni montañas y se tenga despejado el horizonte en 360 grados, por ejemplo, en la orilla del mar, donde hay un horizonte limpio, sugiere Castro.