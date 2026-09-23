Fenómenos astronómicos de octubre a diciembre del 2026: ¿cuáles serán los más destacados que se verán en Guatemala?

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Fenómenos astronómicos de octubre a diciembre del 2026: ¿cuáles serán los más destacados que se verán en Guatemala?

El último trimestre del año traerá a los amantes de la astronomía diversos eventos que harán del cielo su escenario, entre lluvias de meteoros, el solsticio y la observación de planetas.

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La luna será uno de los atractivos para octubre con la llegada de la llamada Luna del Cazador. (Foto Prensa Libre: EFE)

El último trimestre del 2026 llegará cargado de diversos eventos astronómicos que los amantes del universo podrán disfrutar desde Guatemala, con lo que cerrará un año marcado por lluvias de meteoros, eclipses y conjunciones de planetas.

De octubre a diciembre, el calendario astronómico incluye la continuación de las lluvias de meteoros, el solsticio y la observación de planetas. Mientras tanto, se acerca el 2027, cuando la humanidad podrá disfrutar de uno de los eclipses solares más largos del siglo.

La NASA destaca eventos astronómicos como la lluvia de meteoros Úrsidas, la superluna o la lluvia de meteoros Leónidas. Sin embargo, debido a la ubicación de Guatemala, no todos los fenómenos de esta temporada podrán observarse en el territorio.

Edgar Castro, director del Instituto de Ciencias de la Tierra y Astronomía de la Universidad Galileo, compartió con Prensa Libre algunos de los eventos visibles desde el territorio. Los aficionados a la astronomía tendrán la oportunidad de observar otros fenómenos, como oposiciones planetarias, conjunciones y ciclos lunares que ofrecen oportunidades para fotografiar el cielo.

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MARTIN, OHIO - APRIL 08: The moon passes in front of the sun during a solar eclipse on April 08, 2024 in Martin Ohio. Millions of people have flocked to areas across North America that are in the "path of totality" in order to experience a total solar eclipse. During the event, the moon will pass in between the sun and the Earth, appearing to block the sun. Gregory Shamus/Getty Images/AFP (Photo by Gregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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Asimismo, se tienen proyecciones de los eclipses que ocurrirán en el 2027, los cuales no serán visibles desde el territorio. Castro indica que podría ser hasta el 2029 cuando se vuelvan a observar con claridad estos fenómenos solares o lunares.

Mientras tanto, conozca los eventos astronómicos que cerrarán el calendario del 2026.

Eventos de octubre del 2026

  • 4 de octubre: Saturno en oposición, en su punto más cercano y brillante del año en Acuario/Piscis, visible durante toda la noche y con sus anillos abiertos a baja inclinación
  • 21 y 22 de octubre: máximo de la lluvia de meteoros Oriónidas, asociada al cometa Halley, con una tasa estimada de aproximadamente 20 meteoros por hora en cielos oscuros

Eventos de noviembre del 2026

  • Del 14 al 16 de noviembre: conjunción cercana de Marte y Júpiter, visible durante la madrugada hacia el este antes del amanecer
  • 17 y 18 de noviembre: máximo de la lluvia de meteoros Leónidas, con visibilidad moderada antes del amanecer
  • 25 de noviembre: Urano en oposición, con magnitud +5.6 en Tauro, observable con binoculares o telescopio

Eventos de diciembre del 2026

  • 13 y 14 de diciembre: máximo de las Gemínidas, la lluvia de meteoros más activa del año, con aproximadamente 120 meteoros por hora en condiciones óptimas
  • 21 de diciembre: solsticio de invierno, a las 08.50 horas

Próximas lunas llenas del 2026

La Luna continuará ofreciendo espectáculos durante el resto del 2026. Estas son las fechas y los nombres con los que se conocen las próximas lunas llenas:

  • Luna del Cazador: 26 de octubre
  • Luna del Castor: 24 de noviembre
  • Luna Fría: 24 de diciembre

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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