Ciencia
Seis equipos guatemaltecos ganan su pase a la Olimpiada Mundial de Robótica en Puerto Rico
Guatemala ya tiene a sus seis equipos clasificados para la final mundial de robótica en Puerto Rico. Y otros seis irán a la competencia abierta de las Américas en California. Conozca a los ganadores.
El equipo Ghost technology del colegio Torricelli Tacana, ganador en la categoría de Futuros innovadores junior, será uno de los que asista a Puerto Rico a representar a Guatemala. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)
Seis equipos, decenas de estudiantes y un mismo objetivo: llevar el nombre de Guatemala a uno de los escenarios más importantes de la robótica educativa a escala mundial.
Este sábado se dieron a conocer los clasificados nacionales que competirán en la final de la World Robot Olympiad, que se efectuará en diciembre, en San Juan, Puerto Rico.
Los equipos fueron seleccionados en distintas categorías de competencia, como misión robótica, en la que los robots deben completar retos en una pista; innovadores del futuro, donde los participantes crean soluciones tecnológicas para problemas reales; ingenieros del futuro, enfocada en el diseño y programación de sistemas autónomos; y deporte robótico, en la que los equipos compiten mediante estrategia y tecnología.
Los representantes provienen de distintos puntos del país y reúnen historias muy diferentes: desde niños de ocho años que dan sus primeros pasos en la robótica hasta jóvenes de 22 años que ya desarrollan proyectos más complejos.
Para muchos de ellos, este viaje representa más que una competencia. Es la oportunidad de demostrar que desde Guatemala también se puede crear, innovar y competir en ciencia y tecnología.
Ahora comienza la cuenta regresiva: entrenamientos, pruebas y preparación para destacar entre los mejores del mundo.
La competencia final se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad del Valle de Guatemala, por segundo año consecutivo.
(Foto Prensa Libre: Erick Ávila)
Los equipos ganadores
Estos son los equipos ganadores de los primeros lugares, los cuales viajarán a competir en diciembre a San Juan, Puerto Rico a la World Robot Olympiad:
- Roboprime del Colegio Solalto (Categoría Misiones robótica Elementary)
- Ciberjaguars del colegio Americano del sur (Categoría Misiones robóticas junior)
- The loose screws CBC del Colegio el Castaño (Categoría Misiones robóticas senior)
- Guatebots del Colegio Los Olivos (Categoría Futuros innovadores Elementary)
- Ghost technology del colegio Torricelli Tacana (Categoría Futuros innovadores junior)
- Skyne tics del Colegio Villa Real Atlantico (Categoría Futuros innovadores senior)
Los ganadores de los segundos lugares participarán en California, Estados Unidos, en WRO 2026 – Open Championship – Americas son:
- Cosmo 26, del colegio Solalto (Categoría Misiones robótica Elementary)
- Grobotics de Gmusic and arts (Categoría Misiones robóticas junior)
- Robocast del Colegio Castillo Cordova (Categoría Misiones robóticas senior)
- Los fantásticos del Colegio Los Olivos (Categoría Futuros innovadores Elementary)
- Spice team, del Colegio Torricelli Tacana (Categoría Futuros innovadores junior)
- Innova makers de STEAM Maker (Categoría Futuros innovadores senior)