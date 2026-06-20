Seis equipos guatemaltecos ganan su pase a la Olimpiada Mundial de Robótica en Puerto Rico

Seis equipos, decenas de estudiantes y un mismo objetivo: llevar el nombre de Guatemala a uno de los escenarios más importantes de la robótica educativa a escala mundial.

Este sábado se dieron a conocer los clasificados nacionales que competirán en la final de la World Robot Olympiad, que se efectuará en diciembre, en San Juan, Puerto Rico.

(Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

Los equipos fueron seleccionados en distintas categorías de competencia, como misión robótica, en la que los robots deben completar retos en una pista; innovadores del futuro, donde los participantes crean soluciones tecnológicas para problemas reales; ingenieros del futuro, enfocada en el diseño y programación de sistemas autónomos; y deporte robótico, en la que los equipos compiten mediante estrategia y tecnología.

(Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

Los representantes provienen de distintos puntos del país y reúnen historias muy diferentes: desde niños de ocho años que dan sus primeros pasos en la robótica hasta jóvenes de 22 años que ya desarrollan proyectos más complejos.

Para muchos de ellos, este viaje representa más que una competencia. Es la oportunidad de demostrar que desde Guatemala también se puede crear, innovar y competir en ciencia y tecnología.

(Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

Ahora comienza la cuenta regresiva: entrenamientos, pruebas y preparación para destacar entre los mejores del mundo.

La competencia final se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad del Valle de Guatemala, por segundo año consecutivo.

(Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

Los equipos ganadores

Estos son los equipos ganadores de los primeros lugares, los cuales viajarán a competir en diciembre a San Juan, Puerto Rico a la World Robot Olympiad:

Roboprime del Colegio Solalto (Categoría Misiones robótica Elementary)

Ciberjaguars del colegio Americano del sur (Categoría Misiones robóticas junior)

The loose screws CBC del Colegio el Castaño (Categoría Misiones robóticas senior)

Guatebots del Colegio Los Olivos (Categoría Futuros innovadores Elementary)

Ghost technology del colegio Torricelli Tacana (Categoría Futuros innovadores junior)

Skyne tics del Colegio Villa Real Atlantico (Categoría Futuros innovadores senior)

Los ganadores de los segundos lugares participarán en California, Estados Unidos, en WRO 2026 – Open Championship – Americas son: