Guatemala busca a sus representantes para la final de la World Robot Olympiad en Puerto Rico

Estudiantes y aficionados de entre 8 y 22 años preparan sus proyectos para competir en la final nacional de la World Robot Olympiad Guatemala (Olimpiada Mundial de Robótica en Guatemala), donde buscarán clasificar para la gran final mundial que se celebrará en Puerto Rico.

A nivel mundial, la olimpiada se celebra desde hace 22 años en Singapur, su sede principal, así como en otros países europeos y asiáticos; sin embargo, a Guatemala llegó hace cuatro años, y en cada edición ha aumentado la participación de competidores.

“Este año se espera que el evento crezca. El año pasado tuvimos alrededor de 1,013 participantes, que fueron los mejores de toda la región. Tuvimos gente de Chiquimula, de Zacapa, de Tacaná, San Marcos y La Antigua; viene gente de todo el país. Por eso es que la competencia hoy en día se ha logrado posicionar como el evento de robótica más importante de Guatemala”, cuenta David Concuá, director de STEAM Group, organizador nacional de la olimpiada en alianza con la Universidad del Valle de Guatemala.

Las actividades comienzan el 15 de enero de cada año a nivel mundial, con el programa de formación y el lanzamiento de los retos oficiales de la edición. A partir de ahí, cada país celebra ferias de robótica y tecnología, competencias regionales y la gran final nacional, donde se elige a quienes representarán a Guatemala en las competencias internacionales.

“El año pasado fuimos a Singapur; hace dos años fuimos a Turquía; hace tres años fue en Panamá y así sucesivamente (…) Este año, Guatemala tendrá 14 equipos que participarán a nivel internacional: siete equipos irán al Open Championship, en California, en septiembre; y siete equipos a la final mundial, en Puerto Rico, en diciembre”, cuenta Concuá.

En el 2025, Guatemala se posicionó en el lugar 33 de los 103 países que formaron parte de la World Robot Olympiad, por lo que el evento es considerado una plataforma para impulsar vocaciones científicas, desarrollar habilidades del siglo XXI y abrir oportunidades internacionales para niños y jóvenes apasionados por la robótica, la ingeniería y la innovación.

Los equipos están conformados por dos o tres participantes guiados por un entrenador. Cada equipo deberá diseñar, construir y programar un modelo de robot capaz de completar un reto basado en la temática de la competencia, según su categoría:

Misiones Robóticas Elementary: de 8 a 12 años

Misiones Robóticas Junior: de 11 a 15 años

Misiones Robóticas Senior: de 14 a 19 años

Futuros Ingenieros: de 14 a 22 años

Futuros Innovadores: de 8 a 19 años

Los equipos participantes deberán diseñar, construir y programar modelos de robot que sean capaces de completar retos, según sus categorías. (Foto Prensa Libre: Delia Franco)

Las inscripciones para participar estarán abiertas hasta el jueves 28 de mayo del 2026, o mientras haya cupos disponibles. Para más información sobre categorías, requisitos, retos y procesos de inscripción, visite el sitio www.wroguatemala.org

La final nacional se celebrará en la Universidad del Valle de Guatemala el sábado 20 de junio del 2026, de 8 a 16 horas, donde los mejores equipos del país demostrarán sus habilidades en robótica e innovación y competirán por la oportunidad de representar a Guatemala.

“Por segunda ocasión, la universidad será sede de la final del mundial de robótica, una actividad que congrega a jóvenes de distintos establecimientos del país y que busca promover la ciencia y la tecnología. Para nosotros esto es especialmente relevante en el marco de los 60 años que celebra la Universidad del Valle este año. Son seis décadas en las que hemos buscado transformar vidas a través de la educación, la ciencia y la posibilidad de contar con el talento de todos ustedes, jóvenes interesados en el campo de la robótica, es especialmente interesante y valioso para nosotros”, dijo Roberto Moreno, decano de la universidad.

La final estará abierta al público, por lo que los organizadores invitan a acercarse y conocer los proyectos y robots creados por niños y jóvenes guatemaltecos.