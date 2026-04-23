Encuentro de Robótica 2026: estudiantes guatemaltecos aprenden y compiten

El Encuentro Nacional de Robótica Proyecto Balam llega a su edición número 12 en el 2026 y abre espacios de innovación, talento científico y desarrollo de habilidades tecnológicas en un ambiente de aprendizaje práctico y competencia estudiantil a nivel nacional.

Más de mil estudiantes de entre 10 y 19 años, provenientes de 15 departamentos del país, tanto del sector público como del privado, participan este año en las diferentes fases y categorías del proyecto, que tiene como objetivo fortalecer habilidades en programación, electrónica, diseño de mecanismos, resolución de problemas y trabajo en equipo.

“Una de las fortalezas del Proyecto Balam es despertar interés desde edades tempranas, incluso con participantes de cuarto a sexto primaria, lo que refleja que Guatemala cuenta con talento que puede descubrirse y potenciarse desde la niñez”, asegura Jean Paul Suger, vicerrector administrativo de la Universidad Galileo.

Agregó que ha habido un creciente interés de niñas y jóvenes en las áreas tecnológicas, lo cual es una señal positiva de inclusión y de nuevas oportunidades para que más mujeres sueñen con carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, según sus siglas en inglés) y proyección internacional.

Según los organizadores, el objetivo del proyecto es enamorar a los jóvenes de la ciencia y la tecnología, y ayudarlos a comprender que, con ingenio, disciplina y conocimiento, se puede lograr mucho, incluso con recursos limitados.

“Proyecto Balam demuestra que Guatemala cuenta con un enorme potencial en talento joven. Nuestro compromiso es seguir abriendo espacios donde los estudiantes puedan transformar su curiosidad en pasión y, posteriormente, resolver problemas reales con soluciones tecnológicas desarrolladas por su creatividad e ingenio”, explicó Óscar Rodas, cofundador del Encuentro Nacional de Robótica.

Bajo la metodología ACC: Aprende, Crea, Compite, los estudiantes ponen a prueba su creatividad y habilidades tecnológicas, y fomentan la innovación y el desarrollo de soluciones alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Fase Aprende: etapa inicial celebrada en marzo. De forma virtual, los participantes aprendieron fundamentos de electrónica, programación, fabricación digital e innovación.

Fase Crea: se celebrará en abril, de forma híbrida. Los jóvenes aplicarán lo aprendido con kits y tecnología tangible; armarán, conectarán y programarán un robot.

Fase Compite: en mayo, de forma presencial, los participantes enfrentarán retos y competencias que pondrán a prueba su capacidad de resolver problemas.

La gran final se celebrará el 18 y 19 de junio en las instalaciones de la Universidad Galileo.

La edición del 2026 integra categorías para los distintos niveles de desarrollo tecnológico, para que estudiantes con diferentes perfiles desarrollen sus proyectos según estándares internacionales en robótica educativa e innovación tecnológica.

Categoría JR: reto STEM Jr.

Categoría SR: reto STEM Sr., RoboFut, drones y todo terreno

Los estudiantes destacados en cada categoría son evaluados técnica y académicamente para integrar la Selección Nacional de Robótica de Guatemala y representar al país en competencias internacionales, como el FIRST Global Challenge, que será del 7 al 10 de octubre del 2026 en Corea del Sur, y posteriormente en el Robomatrix, en México.

En el 2025, Guatemala alcanzó el puesto 28 de 190 países en el FIRST Global Challenge y, en Robomatrix, ha obtenido medallas de oro, plata y bronce.

“El Encuentro Nacional de Robótica Balam es una pieza estratégica para el desarrollo científico del país, para que los jóvenes se atrevan a no solo ser consumidores de tecnología, sino creadores de esta; ustedes ahora son los que diseñan, construyen y programan, y estos espacios les ayudan a desarrollar habilidades y competencias que en el mundo laboral necesitarán”, asegura Gabriela Montenegro, secretaria nacional de Ciencia y Tecnología.

A lo largo de sus 11 ediciones anteriores, Proyecto Balam ha involucrado a más de 12 mil jóvenes guatemaltecos. La iniciativa surgió en el 2015, fundada y coordinada por la Universidad Galileo y Grupo Intelecto, con el aval del Ministerio de Educación y la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt).