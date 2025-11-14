Bodas de Plata transformando visiones y cambiando vidas

La historia de Universidad Galileo se remonta a 1977, cuando el Dr. Eduardo Suger Cofiño fundó el Instituto de Informática y Ciencias de la Computación (IICC) en el seno de la Universidad Francisco Marroquín. Años más tarde, esta iniciativa se transformó en la Facultad de Ingeniería de Sistemas, Informática y Ciencias de la Computación (FISICC), sentando las bases para la creación de una universidad independiente que respondiera a los desafíos tecnológicos del nuevo milenio.

El 31 de octubre del año 2000, Galileo recibió su autorización como universidad privada, convirtiéndose en la primera universidad guatemalteca con enfoque tecnológico, con un modelo educativo innovador y centrado en el ser humano.

“Hace veinticinco años emprendimos un camino con la convicción de que educar es cambiar visiones y transformar vidas. Hoy, al mirar atrás, celebramos no solo el crecimiento institucional, sino el impacto positivo en miles de guatemaltecos que han encontrado aquí un espacio para formarse, innovar y soñar con un país mejor”, expresó el Dr. Eduardo Suger Cofiño, fundador y Rector de Universidad Galileo.

Con más de dos décadas de liderazgo, Galileo continúa a la vanguardia en la formación de talento especializado en áreas como inteligencia artificial, ciencia de datos, desarrollo web, ingeniería, educación, salud, negocios y diplomacia. La institución ha ampliado su oferta académica a modalidades híbridas y virtuales, fortaleciendo alianzas internacionales y posicionándose en rankings globales de educación en línea.

“La capacidad de adaptarnos a las demandas tecnológicas emergentes es indispensable. Por eso, hemos impulsado programas que priorizan competencias en áreas de alta demanda, generando profesionales que lideran el cambio en la región”, destacó el Lic. Jean Paul Suger, Vicerrector Administrativo.

La institución ha desarrollado un modelo educativo que integra tecnología de punta, valores éticos y responsabilidad social, sus pilares fundamentales incluyen:

Formación integral centrada en la persona, promoviendo el desarrollo intelectual, ético y humano.

Innovación tecnológica permanente, con plataformas como el Galileo Educational System (GES), pionera en educación virtual en Guatemala.

Investigación científica, generando conocimiento que contribuye a resolver problemas locales y globales. Sus hallazgos han sido publicadas en importante revistass indexadas.

Acceso inclusivo y equidad educativa, extendiendo oportunidades a sectores tradicionalmente desatendidos con sedes en lugares donde antes no había.

Responsabilidad social y ambiental, asumiendo un rol activo en el desarrollo sostenible del país.

“La plena sintonía con la educación superior global y la tecnología de vanguardia son ejes que atraviesan todos nuestros programas académicos y de investigación. Nuestro compromiso ha crecido con el tiempo, porque creemos firmemente que la educación es la base del desarrollo”, finalizó la Dra. Mayra Roldán de Ramírez, Vicerrectora.