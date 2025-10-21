Guatemala obtiene pase al Mundial de Robótica, pero solo la mitad de los equipos podrá viajar por esta razón

David Concuá, director general de Steam Group y organizador nacional de la Olimpiada Mundial de Robótica en Guatemala, señala que el país forma parte de esta competencia global desde hace tres años. Con 103 países integrados, el evento —que lleva 21 ediciones— celebrará su final del 26 al 28 de noviembre próximo en Singapur, donde Guatemala ya tiene asegurada su participación.

"En Guatemala organizamos las competencias regionales, que se realizan en instituciones educativas que ofrecen sus instalaciones para recibir a colegios, clubes de robótica y participantes independientes. Este año tuvimos más de 20 participantes en 13 eventos regionales, distribuidos en distintas zonas del país, dentro del programa Gira de Promoción de la Olimpiada Mundial de Robótica", destaca Concuá.

La gran final nacional se realizó el 30 de agosto en la Universidad del Valle de Guatemala, con aproximadamente mil 200 participantes. Allí se seleccionaron los equipos que representarán a Guatemala en los eventos internacionales: el primer lugar de cada categoría clasificó al Mundial en Singapur, mientras que los segundos y terceros lugares participaron en el Open Championship de las Américas, celebrado recientemente en Panamá.

Parte de los equipos guatemaltecos que participan en Panamá durante el Open Championship de las Américas 2025. (Foto Prensa Libre:Steam Group)

“Cada equipo diseña, construye y programa robots autónomos capaces de enfrentar retos específicos, alineados con la temática anual de la competencia. Guatemala está actualmente en el mapa mundial de la robótica y eso nos llega de satisfacción por los chicos que desean destacarse en esta rama” expresa Concuá.

¿Qué colegios o instituciones de Guatemala ganaron su pase a Singapur?

Las instituciones que destacaron en la final en Guatemala que se llevo a cabo en la Universidad del Valle de Guatemala destacaron:

Colegio Olivos del Norte

Academia Steam Maker (Antigua Guatemala)

Colegio Villa Real del Atlántico, con dos equipos

Apde de Solalto

Colegio Americano del Sur

Colegio Bilingüe San Juan

A Singapur viajarán cuatro equipos, con un total de 12 participantes confirmados. "Teníamos previsto que fueran ocho equipos, pero por falta de recursos económicos solo logramos llevar la mitad", dice Concuá.

"Muchas veces las empresas o entidades no creen que nuestros chicos sean capaces de competir a nivel mundial. Pero los resultados demuestran lo contrario: el año pasado, en el Open Championship de las Américas, en Puerto Rico, Guatemala ganó primer y segundo lugar en la categoría de los más pequeños, y tercer lugar en la categoría senior", recuerda el organizador.

"El talento está, pero falta apoyo institucional o privado para fomentar estos programas. En Guatemala el apoyo ha sido muy limitado. Necesitamos alianzas que crean en el potencial de los jóvenes guatemaltecos", agrega.

En busca de apoyo

Ana Ortiz, representante de los estudiantes del Colegio Villa Real del Atlántico que participarán en el Mundial de Robótica en Singapur, comenta que es madre de uno de los estudiantes y se ha organizado con otros padres para buscar patrocinio, con el fin de que los jóvenes puedan viajar a finales de noviembre.

"Todo comenzó cuando llegó al colegio una invitación de la World Robot Olympiad (WRO), que organiza competencias abiertas de robótica a nivel nacional. Cualquiera puede inscribirse. En el colegio hablaron con los estudiantes y les preguntaron quién quería participar. Tres compañeros de la misma clase decidieron inscribirse y formar equipo", expresa.

Al ganar el puesto para viajar, este colegio ha hecho varios esfuerzos para reunir los fondos necesarios, auque lograron la inscripción que cerró el 15 de octubre, hace falta completar gastos de hospedaje y del viaje.

"El colegio nos permitió realizar actividades y, con eso, reunimos los US$600 de inscripción por cada niño. Originalmente el equipo era de tres integrantes, pero uno de los estudiantes tuvo que retirarse por motivos familiares. Así que ahora son dos los que representarán a Guatemala en su categoría", añade.

"Estamos buscando patrocinadores para cubrir boletos de avión, hospedaje y alimentación. Hasta ahora hemos enviado más de 25 correos a empresas grandes, pero aún no hemos tenido respuesta. Seguimos insistiendo", comenta Ortiz.

"Incluso hemos tocado puertas en instituciones de gobierno, pero todavía sin respuesta", agrega Ortiz. También comenta que el IGA los está apoyando con becas de inglés para que los niños refuercen el idioma.

"Queremos que los niños vean que sí se puede soñar en grande, que hay un mundo más allá y que Guatemala también puede aportar cosas positivas. Ellos están demostrando que hay talento en la zona 18, que hay jóvenes brillantes que solo necesitan una oportunidad para poner el nombre del país en alto", concluye Ortiz y quien además comparte el siguiente video de los ganadores y donde se dan más detalles para apoyarlos.