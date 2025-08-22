Olimpiada Mundial de Robótica Guatemala 2025

La World Robot Olympiad (WRO) es una iniciativa internacional sin fines de lucro que reúne a más de 100 países en torno a la robótica educativa. Dirigida a estudiantes de entre 8 y 19 años. Esta competencia promueve el pensamiento lógico, la creatividad y la resolución de problemas mediante desafíos STEAM.

En Guatemala, la organización oficial está a cargo de STEAM Group, el primer centro de investigación en educación STEAM del país, fundado en 2014. Por tercer año consecutivo, lidera las competencias regionales y nacionales, posicionando a Guatemala como un referente emergente en innovación tecnológica.

“Creemos firmemente en el poder transformador de la educación científica y tecnológica. Ser sede de la Olimpiada Mundial de Robótica en Guatemala 2025 nos llena de orgullo, porque representa una oportunidad para que nuestros jóvenes demuestren su talento, creatividad y capacidad de competir a nivel global. Estos espacios confirman que en Guatemala hay ingenio, innovación y futuro, y en UVG seguiremos comprometidos en abrir caminos para que más estudiantes desarrollen su máximo potencial”, expresó el Lic. Roberto Moreno Godoy, Rector de la Universidad del Valle de Guatemala.

Este año, los equipos nacionales competirán por un lugar en la final mundial en Singapur, donde explorarán cómo la robótica puede contribuir a resolver desafíos globales y mejorar la vida humana. Las categorías en competencia incluyen:

Misiones Robóticas

Futuros Ingenieros

Futuros Innovadores

“Cada equipo diseña, construye y programa robots autónomos capaces de enfrentar retos específicos, alineados con la temática anual de la competencia. Guatemala está actualmente en el mapa mundial de la robótica y eso nos llega de satisfacción por los chicos que desean destacarse en esta rama”, manifestó el Lic. David Concuá, director de STEAM Group.

En la final continental de la WRO celebrada el año pasado en San Juan, Puerto Rico, estudiantes guatemaltecos destacaron con resultados históricos. En la categoría Futuros Innovadores – Elementary, Guatemala obtuvo el primer y segundo lugar, mientras que en Futuros Innovadores – Senior alcanzó el tercer puesto. Además, el país recibió el Inspiration Award, un reconocimiento especial que celebra la capacidad de los equipos guatemaltecos para inspirar y liderar con visión y energía a otros participantes.