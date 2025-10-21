Escenario
Guatemala se convierte en sede mundial del jade: talladores de todo el mundo se reúnen en Antigua
Antigua Guatemala será sede del IV Congreso Mundial de Artistas Talladores de Jade, un evento que reunirá a talentos de diversos países.
El IV Congreso Mundial de Artistas Talladores de Jade, en Antigua Guatemala, reúne a talentos de diversos países. (Foto Prensa LIbre: Juan Diego González)
Antigua Guatemala será el punto de encuentro para conocer a talladores de jade provenientes de Costa Rica, Argentina, El Salvador, México, Estados Unidos, Holanda, Japón y Guatemala. Los artistas presentarán piezas elaboradas con jade guatemalteco y compartirán con el público detalles sobre el proceso de creación.
Los asistentes podrán recorrer la exhibición, participar en charlas y conocer a invitados especiales durante las actividades organizadas para el fin de semana.
Se trata de una iniciativa promovida por Mary Lou Ridinger, arqueóloga que durante años ha investigado y difundido el jade en el país. Desde el 2022 ha impulsado este congreso, que destaca por las piezas originales que los artistas crean y presentan en el evento.
Este año, la sede será el Centro de Formación de la Cooperación Española, ubicado en la 6a. avenida norte, Antigua Guatemala. La jornada se desarrollará de 9 a 19 horas.
El jade tiene una historia de más de tres mil años en Mesoamérica, la región que abarca los actuales México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Las civilizaciones antiguas valoraban las piedras de jadeíta, que eran transformadas en adornos, herramientas y objetos funerarios.
Fue utilizado por olmecas, mayas y aztecas, y ocupó un lugar destacado en mitos y relatos populares. Por ejemplo, se dice que esta piedra otorga belleza y larga vida a quien la lleva. En algunas tradiciones orientales también se le atribuyen propiedades para atraer riqueza y buena fortuna.
Fecha
Del viernes 24 al domingo 26 de octubre
Hora
9 a 19 horas
Lugar
Centro de Formación de la Cooperación Española, 6a. Avenida Norte, Antigua Guatemala
Precio
Entrada gratuita
Suscríbase a nuestro boletín
Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar de la semana y del fin de semana al máximo.
En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala recibirá una guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >
Otros eventos en Guatemala
Vea otros eventos que se realizarán en el país.
Si desea compartir su evento, puede enviar la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt
Prensa Libre no se hace responsable de cancelación, recalendarización o cambios en este evento.