Guatemala se convierte en sede mundial del jade: talladores de todo el mundo se reúnen en Antigua

Antigua Guatemala será el punto de encuentro para conocer a talladores de jade provenientes de Costa Rica, Argentina, El Salvador, México, Estados Unidos, Holanda, Japón y Guatemala. Los artistas presentarán piezas elaboradas con jade guatemalteco y compartirán con el público detalles sobre el proceso de creación.

Los asistentes podrán recorrer la exhibición, participar en charlas y conocer a invitados especiales durante las actividades organizadas para el fin de semana.

Se trata de una iniciativa promovida por Mary Lou Ridinger, arqueóloga que durante años ha investigado y difundido el jade en el país. Desde el 2022 ha impulsado este congreso, que destaca por las piezas originales que los artistas crean y presentan en el evento.

Este año, la sede será el Centro de Formación de la Cooperación Española, ubicado en la 6a. avenida norte, Antigua Guatemala. La jornada se desarrollará de 9 a 19 horas.

El jade tiene una historia de más de tres mil años en Mesoamérica, la región que abarca los actuales México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Las civilizaciones antiguas valoraban las piedras de jadeíta, que eran transformadas en adornos, herramientas y objetos funerarios.

Fue utilizado por olmecas, mayas y aztecas, y ocupó un lugar destacado en mitos y relatos populares. Por ejemplo, se dice que esta piedra otorga belleza y larga vida a quien la lleva. En algunas tradiciones orientales también se le atribuyen propiedades para atraer riqueza y buena fortuna.

Fecha

Del viernes 24 al domingo 26 de octubre

Hora

9 a 19 horas

Lugar

Centro de Formación de la Cooperación Española, 6a. Avenida Norte, Antigua Guatemala

Precio

Entrada gratuita

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar de la semana y del fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala recibirá una guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

Si desea compartir su evento, puede enviar la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable de cancelación, recalendarización o cambios en este evento.