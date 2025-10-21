Lluvia de estrellas oriónidas 2025: cuándo y cómo verlas en Guatemala

Lluvia de estrellas oriónidas 2025: cuándo y cómo verlas en Guatemala

La visibilidad de la lluvia de estrellas podría variar según el municipio donde se encuentre. A continuación, explicamos cómo ver las oriónidas en Guatemala.

María Alejandra Guzmán

lluvia de estrellas en Guatemala 2025

La lluvia de estrellas Oriónidas podría observarse en distintos departamentos de Guatemala. Imagen ilustrativa. (Foto Prensa Libre: Freepik)

La lluvia de estrellas oriónidas se considera una de las más vistosas durante octubre. Sin embargo, su visibilidad depende de las condiciones climáticas de cada localidad.

Según distintas fuentes astronómicas, el pico de esta lluvia de meteoritos podrá observarse entre la noche del 21 de octubre y la madrugada del 22.

De acuerdo con la Nasa, cada uno de estos fenómenos lleva el nombre de una constelación cercana al lugar donde se originan los meteoros.

En el caso de la lluvia de oriónidas, el nombre está inspirado en la constelación de Orión. El sitio especializado Star Walk enfatiza que se trata de una gran lluvia de meteoros que estará activa hasta el 7 de noviembre.

Sin embargo, este 21 de octubre podrá observarse hasta 20 meteoros por hora, mucho más que en cualquier otra lluvia de octubre o noviembre.

De acuerdo con la fuente especializada, las oriónidas son producidas por el hielo y los restos de polvo del cometa 1P/Halley.

Pronóstico de visibilidad de las oriónidas en Guatemala

El astrónomo guatemalteco Edgar Castro compartió con Prensa Libre el pronóstico de la lluvia de oriónidas para este 21 y 22 de octubre en distintas localidades de Guatemala.

Región / CiudadProbabilidad de cielo despejadoPronóstico
Salamá (Baja Verapaz)60 por cientoParcialmente nublado gran parte de la madrugada.
Retalhuleu (Costa Sur)60 por cientoMejora hacia el amanecer (de 3 a 5 horas, mayormente despejado).
Zacapa (Oriente)50 por cientoIntervalos de nubes; claros útiles entre 4 y 5 horas.
Escuintla (Costa Sur)50 por cientoNubes intermitentes; posibles ventanas breves.
Ciudad de Guatemala50 por cientoDe mayormente nublado a parcialmente nublado antes del amanecer.
Huehuetenango (Altiplano occidental)50 por cientoNubes intermitentes; algunos claros.
Jalapa (Oriente alto)20 por cientoMayormente nublado; tormentas cerca del amanecer.
Cobán (Alta Verapaz)20 por cientoPredomina nubosidad y tormentas.
Quetzaltenango (Altiplano occidental)15 por cientoNoche nublada persistente.
Cuilapa (Santa Rosa)15 por cientoNublado a mayormente nublado.
Chiquimula (Oriente)10 por cientoNublado con tormentas aisladas.
Panajachel (Sololá)10 por cientoNublado casi toda la madrugada.
Flores (Petén)10 por cientoNubes y lluvias durante la madrugada.
Puerto Barrios (Izabal)10 por cientoNubes, lluvias y tormentas en la franja Caribe.

Recomendaciones para observar la lluvia de estrellas en Guatemala

Castro destaca estas sugerencias para mejor visibilidad. El astrónomo enfatiza que Salamá y Retalhuleu son algunos de los lugares donde se estima buena visibilidad, y otros puntos serían Zacapa, Escuintla y Huehuetenango. Asimismo, comparte otras recomendaciones:

  1. Elija un “plan B” de sitio más alto o seco. El profesional afirma que unos kilómetros pueden marcar una diferencia en cuanto a nubosidad.
  2. Evite luces directas. Tome de 20 a 30 minutos de adaptación visual.
  3. Verifique las condiciones climáticas. Revise el cielo a las 23 horas, la medianoche del 22 de octubre y antes de salir.

Como sugerencia adicional, lleve la ropa adecuada para observar el fenómeno y no olvide tomar precauciones para evitar cualquier percance. Si no tiene posibilidades de visibilizarlo desde casa, puede seguir alguna transmisión en vivo para disfrutar este evento singular.

María Alejandra Guzmán

María Alejandra Guzmán

Periodista y redactora con experiencia en tendencias digitales relacionadas con arte, cultura, salud, tecnología, bienestar y otras temáticas similares.

