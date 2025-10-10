Lluvia de estrellas en octubre 2025: ¿Cuándo observar estos fenómenos astronómicos desde Guatemala?

¿Es aficionado a la lluvia de estrellas o meteoros? En octubre podrá disfrutar de dos fenómenos de este tipo: el de los meteoros Dracónidas y el de las Oriónidas.

Este 10 de octubre, la lluvia de Dracónidas será visible en distintas regiones del mundo. En cuanto a Guatemala, su observación dependerá de las condiciones del clima, indica Eleonora Poitevin, presidenta de la Asociación Guatemalteca de Astronomía (AGA). Si el factor climático es favorable, podría verlas desde las 22 horas de este día.

De acuerdo con Time and Date, la segunda lluvia de meteoros de octubre alcanzará su punto máximo alrededor del 21 de octubre del 2025. Este fenómeno podría ser observable también desde las 22 horas.

Ambos fenómenos corresponden a octubre, aunque la posibilidad de apreciarlos está sujeta al estado del tiempo en cada día.

Pronóstico de la lluvia de estrellas Dracónidas para octubre 2025

El astrónomo guatemalteco Edgar Castro comparte este pronóstico de visibilidad por región, tomando en cuenta los factores climáticos.

Región / Ciudad Viernes 10 de octubre (19–22.30 horas) Sábado 11 de octubre (19–22.30 horas) Observación Área metropolitana (Guatemala/Antigua) Baja – chubascos/tormentas Baja – chubascos/tormentas Muy difícil Altiplano occidente (Quetzaltenango) Baja – algo de lluvia Baja – algo de lluvia Muy difícil Huehuetenango Baja – chubascos/tormentas Baja – períodos de lluvias Muy difícil Verapaces (Cobán) Baja – tormentas dispersas Baja – tormentas dispersas Muy difícil Petén (Flores) Media – chubascos breves (posibles claros) Baja – tormentas Mejor opción el viernes Caribe (Puerto Barrios) Baja – tormentas Media-baja – algo de lluvia Complicado Costa Sur (Escuintla) Baja – períodos de lluvia Baja – tormentas Muy difícil Oriente (Jutiapa) Baja – chubascos/tormentas Baja – chubascos/tormentas Muy difícil Zacapa / Valle del Motagua Media-baja – tormentas en partes Media – algo de lluvia Ventanas posibles el sábado

¿Qué son las Dracónidas, la primera lluvia de estrellas de octubre del 2025?

El nombre de este fenómeno proviene de la constelación de Draco, el dragón. Según Time and Date, se produce cuando la Tierra atraviesa restos de polvo dejados por el cometa 21P/Giacobini-Zinner. “El cometa tarda unos 6,6 años en dar una vuelta completa alrededor del Sol”, añade el sitio especializado.

Esta lluvia de meteoros estuvo activa desde el pasado 6 de octubre, pero este día aún podría observarse en nuestro país y en otras regiones del mundo.

En cuanto a la lluvia de las Oriónidas, esta se ubica en la constelación Orión y también podrá verse en cualquier parte del planeta, según Star Walk. Aunque comenzó el 2 de octubre, podrá observarse hasta el 7 de noviembre, indica dicho sitio especializado.

De acuerdo con el pronóstico de visibilidad, esta lluvia de meteoros tiene alta probabilidad de observación, ya que coincidirá con la Luna Nueva, fase lunar que permite apreciarlas mejor. Asimismo, se estima que es uno de los eventos astronómicos más bellos del año.

Otras lluvias de estrellas que podrán observarse serán la Delta Aurígidas, cuyo pico tendrá lugar el 11 de octubre a las 22 horas y las Leonis Minorids, mayormente visibles el día 21 desde las 3 horas, según información hemerográfica de Prensa Libre brindada por el astrónomo Castro.

¿Cómo observar la lluvia de las Dracónidas?

Los expertos en astronomía aseguran que no se requiere equipo especial ni grandes habilidades para ver una lluvia de meteoros.

Según Time and Date, lo más importante es que el cielo esté despejado, tener la paciencia necesaria y, si es posible, contar con un mapa interactivo del cielo y medidor de condiciones de visibilidad. Para aumentar sus posibilidades de disfrutar el fenómeno, puede seguir estos consejos: