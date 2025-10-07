Superluna de octubre del 2025: las impresionantes imágenes que iluminaron el cielo

El esplendor de la superluna impactó a propios y extraños el pasado 6 de octubre del 2025. De acuerdo con medios internacionales, este fenómeno produjo una intensidad asombrosa en el cielo, la cual quedó documentada por medio de distintas fotografías en el mundo.

Este evento ocurre cuando la órbita lunar se encuentra más próxima a nuestro planeta (perigeo) y coincide con la fase de Luna llena, indica la NASA. El ente científico añade que el satélite terrestre orbita nuestro planeta y crea una elipse, una figura ovalada que lo acerca y lo aleja de la Tierra a medida que esta da vueltas.

“El punto más alejado de esta elipse es denominado el apogeo y está a una distancia promedio de 405 mil 500 kilómetros de la Tierra”, afirma la NASA. En cuanto al perigeo, se encuentra a una distancia estimada en 363 mil 300 kilómetros de nuestro planeta.

Por esta razón, cuando la Luna llena está en su perigeo, luce más brillante y grande que en una fase normal, lo que produce una superluna.

Imágenes de la superluna de octubre del 2025 alrededor del mundo

La superluna de octubre se conoce como “la Luna del cazador”. En épocas antiguas, la Luna llena de este mes era la señal para ir de cacería, según apunta la tradición. Además, se considera una de las más hermosas y resplandecientes del año, por lo que era aprovechada por los cazadores en horarios nocturnos.

Según National Geographic, esta época correspondía a la caza durante el invierno en el hemisferio norte. Después de la cacería, las personas debían almacenar los alimentos para esta temporada fría.

La Luna llena de octubre también es conocida como Luna de arroz seco, Luna de hojas que caen y Luna migratoria.

La superluna se caracteriza por su tamaño, belleza y esplendor. Fotografía tomada en República Dominicana. (Foto Prensa Libre: EFE)

La Luna llena se apreció durante las horas de la noche en Guatemala y en horario de madrugada durante otros países. Imagen tomada en España. (Foto Prensa Libre: EFE)

La Superluna sobresale en el cielo de Santiago de Compostela, España. (Foto Prensa Libre: EFE)

Primera luna llena del otoño astronómico "Luna de la cosecha". En la imagen se aprecia una composición donde aparece una aereonave europea. (Foto Prensa Libre: EFE)

Imagen de la primera superluna del año en Santo Domingo, República Dominicana. (Foto Prensa Libre: EFE)