Proyecto Space Live: ¿Cómo es el canal que transmite en vivo desde el espacio las 24 horas?

Durante la mañana del pasado miércoles 15 de octubre, luego de asociarse con la empresa británica de medios espaciales Sen para utilizar sus imágenes en directo, la cadena de televisión del Reino Unido ITVX estrenó el canal Space Live, que transmite únicamente imágenes en vivo de la Tierra desde la Estación Espacial Internacional.

Por ahora, el canal Space Live ofrece tres vistas: una de los puertos de acoplamiento de la estación, otra del horizonte que muestra amaneceres o tormentas, y una cámara que apunta directamente hacia abajo mientras la Estación Espacial Internacional pasa sobre la Tierra, por lo que un rastreador en pantalla muestra la ubicación en directo.

“Nos dimos cuenta de que, a estas alturas, ya hay demasiados programas. Todos los canales están repletos de contenido que exige tu atención, y simplemente hay pocas horas para verlo todo. Sin embargo, en Space Live la única posible desventaja es que solo hay un episodio, que es literalmente eterno”, agregó la cadena ITVX en Facebook.

“Es cautivador, especialmente para cualquiera que no se haya dado cuenta de que una persona puede estar muy maravillada y aburrida al mismo tiempo”, añadió la empresa de medios Sen, que explicó que Space Live no es un programa, sino un canal que proporciona datos sobre nuestra geografía y nuestros sistemas meteorológicos.

¿Cómo es el canal de Space Live?

Tras el lanzamiento de Space Live, decenas de internautas argumentaron en redes sociales que el canal “no es precisamente nuevo”, debido a que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) transmite imágenes en directo a través de YouTube desde septiembre de 2023 y suele atraer a miles de personas.

“Space Live es un poco más elegante y las imágenes sin duda son mejores. En otras palabras, es una mejora”, aseguró el portavoz de la cadena ITVX al ser consultado al respecto. También agregó que, durante la transmisión, incluso hay una banda sonora que incluye música de espera, “constante y relajante”, por lo que no resulta molesta.

“Todos sienten algo cuando ven la Tierra desde el espacio. Creo que esta experiencia abre nuevas perspectivas sobre la humanidad y su lugar en el universo”, argumentó el vocero, quien mencionó que las imágenes son “innegablemente relajantes”, ya que muchas personas necesitan recordar quiénes somos y lo poco que nos separa del resto.

Ante esta situación, el nuevo canal de televisión podría llegar a convertirse en una experiencia fuera de lo común dentro de la rutina diaria, ya que Space Live emitirá en tiempo real durante las 24 horas, por lo que cambiará continuamente de posición para mostrar varios ángulos del planeta y así atraer a un público mucho más diverso.

“Las tomas del mar, la costa o las cadenas montañosas resultan sorprendentes y permiten apreciar detalles geográficos difíciles de visualizar desde mapas o fotografías satelitales”, explicó una internauta en redes sociales, quien también mencionó que la novedad de Space Live pierde impacto después de un tiempo de estar viendo el canal.

No obstante, el ritmo silencioso de la aventura espacial y la falta de sucesos pueden convertir la transmisión de Space Live en un fondo muy agradable, similar a un fondo de pantalla en movimiento, por lo que algunos usuarios en plataformas digitales consideran que el canal puede servir como compañía durante el trabajo o los estudios.