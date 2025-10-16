¿Cómo acabará el grupo de Guatemala en las eliminatorias mundialistas? Esto pronostica la IA

El próximo jueves 13 de noviembre, la Selección de Guatemala disputará su cuarto encuentro en la tercera y última ronda de las eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf), rumbo a la Copa del Mundo del 2026, la cual se llevará a cabo en los Estados Unidos, México y Canadá.

La selección guatemalteca comparte el Grupo A con los combinados de Panamá, El Salvador y Surinam, en el que solo el equipo que finalice en el primer lugar clasificará directamente a la próxima Copa Mundial, mientras que el segundo puesto avanzará a un torneo de repechaje intercontinental que se disputará en Monterrey y Guadalajara.

Luego de cuatro jornadas disputadas, la selección de Surinam encabeza el Grupo A, con 6 puntos y 4 goles a favor, seguida por Panamá, que también suma 6 unidades, con 3 goles a favor; Guatemala tiene cinco puntos y El Salvador, tres. Por lo cual, solo restan dos fechas y todas las selecciones mantienen posibilidades de avanzar directamente.

Aunque el futbol es un deporte impredecible, las estadísticas y los datos suelen ofrecer indicios. Dadas las circunstancias, Prensa Libre analizó con inteligencia artificial (IA) las probabilidades de que cada selección finalice en cada uno de los puestos del Grupo A, con base en su rendimiento actual y en factores externos al juego, como la localía.

¿Cómo finalizará el grupo de Guatemala rumbo a la Copa Mundial 2026?

Un análisis basado en inteligencia artificial prevé que, en el contexto general del Grupo A, las proyecciones dinámicas sugieren que la selección de Guatemala podría finalizar en el segundo lugar, lo que la colocaría en carrera por el repechaje internacional, según su desempeño ante Panamá y Surinam en el estadio Manuel Felipe Carrera.

Aunque no ocupa actualmente el primer lugar del grupo, la escuadra panameña sigue siendo considerada favorita para obtener la clasificación directa a la Copa del Mundo, principalmente porque Guatemala no la derrota desde hace más de dos décadas, y los canaleros disputarán la última jornada como local ante el colero (El Salvador}.

Lea más: ¿Qué necesita la Selección de Guatemala para clasificar de forma directa al Mundial del 2026?

En el caso de Guatemala, que ha mostrado un buen desempeño en sus últimos encuentros ante cada rival del Grupo A —empate en la Ciudad de Panamá, empate en Paramaribo y victoria en San Salvador—, tiene la ventaja de cerrar las eliminatorias mundialistas con dos partidos como local, una condición que ningún otro equipo posee.

Frente a este escenario, Panamá es favorita para ganar el grupo, y Guatemala, junto con Surinam, figura entre las principales aspirantes al segundo lugar y al posible acceso al repechaje, siempre que la Bicolor obtenga buenos resultados como local y resista ante los dos líderes, que probablemente eliminarán a El Salvador en las últimas jornadas.

Probabilidades estimadas en el Grupo A

Con base en el análisis con inteligencia artificial, Panamá parte como clara favorita, y tanto Guatemala como Surinam podrían entrar en la disputa por el repechaje intercontinental si mantienen un rendimiento sólido. Mientras tanto, El Salvador, que está en desventaja frente a las demás, aún tiene posibilidades de dar la gran sorpresa.

Selección Primer lugar Segundo lugar Tercer lugar Cuarto lugar Panamá 68% 26% 7% 2% Guatemala 16% 47% 32% 4% Surinam 15% 25% 53% 3% El Salvador 1% 2% 8% 91%

Fundamento de estimación: