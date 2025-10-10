“La gran nación futbolística de Guatemala”: ¿Qué dijo Stanley Menzo, director técnico de Surinam?

La Selección de Guatemala enfrentará a su similar de Surinam este viernes 10 de octubre, a las 15.00 horas, en la ciudad de Paramaribo, por la tercera jornada de la última ronda de las eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf), rumbo a la Copa Mundial 2026 en México, Canadá y EE. UU.

Ante todo pronóstico, la Azul y Blanco llega a la capital surinamesa en el último lugar del Grupo A, con un solo punto, mientras que los Suriboys se ubican en la cima de la agrupación, con cuatro unidades, tras haber empatado ante Panamá y vencido a El Salvador. Por ello, podría interpretarse que Surinam es la nueva favorita entre ambas.

Sin embargo, para el director técnico de Surinam, el neerlandés Stanley Menzo, Guatemala sigue siendo la gran favorita en el enfrentamiento, a pesar de que los dirigidos por el mexicano Luis Fernando Tena no han sumado ni una sola victoria en la última fase de estas eliminatorias, tras una derrota ante El Salvador y un empate en Panamá.

No obstante, cabe mencionar que, de las cuatro escuadras que integran el grupo, solamente Guatemala y Surinam nunca han clasificado a una Copa Mundial en la categoría mayor, mientras que El Salvador lo ha hecho en dos ocasiones y Panamá, en una, por lo que ninguno de estos dos equipos era considerado el gran favorito al comienzo.

Las declaraciones de Stanley Menzo, entrenador de Surinam

Durante la noche del pasado jueves 9 de octubre, el entrenador de Surinam, el neerlandés Stanley Menzo, se presentó ante los medios de comunicación en la ciudad de Paramaribo para poder hablar sobre el partido contra Guatemala, que llegará al estadio Dr. Franklin Essed con la necesidad de sumar la mayor cantidad de puntos posible.

“Estamos listos. Somos una nación pequeña en futbol, sí, pero vamos camino de convertirnos en grandes, y tienen que tenerlo en cuenta”. Con estas palabras, el seleccionador surinamés respondió al supuesto desprecio que los fanáticos guatemaltecos dirigían a los Suriboys, quienes nunca han vencido a Guatemala en eliminatorias.

A pesar de eso, el técnico nacido en Paramaribo no ve a Surinam como favorito: “Los guatemaltecos son los favoritos porque han dicho que somos un país pequeño y que tenemos un estadio pequeño. Así que no somos favoritos. Vamos a pelear contra la gran nación futbolística de Guatemala, que tiene grandes estadios y mejores jugadores”.

“Ninguno de los dos países ha disputado un Mundial, pero ellos tienen mucha experiencia como equipo, así que no somos los favoritos. Sin embargo, somos conscientes de que esta competencia no solo es importante para la selección, sino para toda la comunidad surinamesa”, agregó Menzo ante los medios nacionales e internacionales.

Por último, el seleccionador surinamés se negó a dejarse engañar por el hecho de que la Azul y Blanco se encuentra en el último lugar, con un punto: “Ese es el mayor obstáculo. Por eso, sin duda, estamos considerando que Guatemala hará todo lo posible por escapar del último puesto del grupo, porque también quiere ir al Mundial”.

“Sabemos cuáles son las amenazas y dónde Guatemala puede hacernos más daño, pero también sabemos dónde podemos hacerle daño a ellos. Es importante que aprovechemos nuestras fortalezas y demostremos de qué estamos hechos. Vamos a darlo todo”, concluyó el entrenador Menzo, quien se mostró sarcástico ante los medios.