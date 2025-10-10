¿Qué pasa si la Selección de Guatemala pierde ante Surinam? Este es el panorama para la Bicolor

La Selección de Guatemala enfrentará a su similar de Surinam este viernes 10 de octubre, a las 15.00 horas, en la ciudad de Paramaribo, con la obligación de sumar la mayor cantidad de puntos posible para intentar recuperarse en las eliminatorias mundialistas de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf).

Tras las primeras dos jornadas, la Bicolor se encuentra en el último lugar del Grupo A, con tan solo un punto, por lo que es superada por Panamá, con dos unidades; El Salvador, con tres; y Surinam, con cuatro, que hasta el momento se mantiene invicto como local en todas las rondas clasificatorias rumbo a la Copa del Mundo del 2026.

Frente a este escenario, en el que la Selección de Surinam atraviesa un gran momento de forma, una derrota de la Azul y Blanco en el estadio Franklin Essed, en Paramaribo, es sumamente probable, por lo que comienza a surgir la duda sobre el desenlace de Guatemala en estas eliminatorias, si no logra rescatar ningún punto en Sudamérica.

Ante esta situación, se analizaron los posibles escenarios de la tercera jornada del Grupo A, si se toma en cuenta que la Bicolor caerá derrotada en la capital surinamesa, y que el único partido pendiente de la fecha sea el de El Salvador contra Panamá, en el estadio Cuscatlán, donde podría definirse el futuro del equipo de Luis Fernando Tena.

¿Qué pasa si Guatemala pierde?

Grupo A: Con derrota de Guatemala y empate en San Salvador

Surinam: 7 puntos

El Salvador: 4 puntos

Panamá: 3 puntos

Guatemala: 1 punto

Un empate entre salvadoreños y panameños, en San Salvador, permitiría que Guatemala quedara a solo dos puntos del tercer lugar y a tres del segundo puesto. Con tres partidos por disputar (Nueve puntos), uno contra cada selección y dos en condición de local, la Azul y Blanco aún dependería de sí misma para clasificar a la Copa Mundial.

Lea más: “Hay exceso de confianza” ¿Qué dice la prensa de Surinam sobre la Selección de Guatemala?

Grupo A: Con derrota de Guatemala y victoria de Panamá

Surinam: 7 puntos

Panamá: 5 puntos

El Salvador: 4 puntos

Guatemala: 1 punto

Con una victoria panameña en San Salvador, Guatemala sería la única selección del grupo sin triunfo en la última ronda de las eliminatorias mundialistas. Este panorama sería complejo para la Bicolor, ya que, aunque no estaría eliminada, deberá disputar su próximo partido como visitante en El Salvador y tendría que ganar en el Cuscatlán.

Grupo A: Con derrota de Guatemala y victoria de El Salvador

Surinam: 7 puntos

El Salvador: 6 puntos

Panamá: 2 puntos

Guatemala: 1 punto

Este sería el escenario más complicado para Guatemala, debido a que, aunque se mantenga, hipotéticamente, a un punto del tercer lugar, una victoria de El Salvador aumentaría la ventaja de los primeros dos puestos sobre los últimos dos. Esto beneficiaría directamente a los cuscatlecos y a los caribeños, y perjudicaría a la Azul y Blanco.

Sin embargo, dadas las circunstancias, aunque una derrota de Guatemala en Surinam alejaría a la Selección Nacional de la clasificación directa a la Copa Mundial, esto no significa que ya esté eliminada. Como aún restan tres partidos —uno contra cada equipo—, la Bicolor todavía podría llegar a diez puntos y optar al torneo del repechaje.