“Que venga lo que tenga que venir”: Futbolistas de Guatemala comparten su llegada a Surinam
La mayoría de los seleccionados utilizó las redes sociales para compartir algunas fotografías de su llegada a la capital de Surinam, ubicada a tres mil 800 kilómetros de la Ciudad de Guatemala.
La Selección de Guatemala ya se encuentra en el territorio de Surinam. (Foto Prensa Libre: Fedefut)
La selección de Guatemala ya se encuentra en la ciudad de Paramaribo para enfrentar, el viernes 10 de octubre, a su similar de Surinam, en la tercera jornada de la última fase de las eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf), rumbo a la Copa del Mundo en México, Canadá y EE. UU.
Ante esta situación, la mayoría de los seleccionados utilizó las redes sociales para compartir algunas fotografías de su llegada a la capital surinamesa, ubicada a tres mil 800 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, por lo que este será su viaje más lejano, en comparación con el encuentro disputado en Panamá y el que jugarán en San Salvador.
“Que venga lo que tenga que venir. ¡Vamos, Guate!”, publicó Nicolás Samayoa en su cuenta oficial de Instagram, tomando en cuenta que el futbolista guatemalteco, que juega como defensa central en el Municipal de la Liga Nacional de Futbol de Guatemala, es uno de los titulares indiscutibles en el plantel del entrenador Luis Fernando Tena.
Por su parte, el futbolista guatemalteco Nicholas Hagen, quien se desempeña como guardameta y actualmente juega en el Columbus Crew de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, mencionó que la ilusión de la afición guatemalteca está con la selección nacional y que todos los jugadores son conscientes del peso que conlleva.
Las publicaciones de Guatemala en su llegada a Surinam
Nicholas Hagen - Arquero (Columbus Crew de EE. UU.)
Kenderson Navarro - Guardameta (CSD Municipal de Guatemala)
Luis Morán - Portero (Antigua GFC de Guatemala)
Kenderson Navarro y Nicolás Samayoa - Defensa (CSD Municipal de Guatemala)
José Pinto - Defensor (Comunicaciones de Guatemala)
