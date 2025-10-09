“Que venga lo que tenga que venir”: Futbolistas de Guatemala comparten su llegada a Surinam

La selección de Guatemala ya se encuentra en la ciudad de Paramaribo para enfrentar, el viernes 10 de octubre, a su similar de Surinam, en la tercera jornada de la última fase de las eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf), rumbo a la Copa del Mundo en México, Canadá y EE. UU.

Ante esta situación, la mayoría de los seleccionados utilizó las redes sociales para compartir algunas fotografías de su llegada a la capital surinamesa, ubicada a tres mil 800 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, por lo que este será su viaje más lejano, en comparación con el encuentro disputado en Panamá y el que jugarán en San Salvador.

“Que venga lo que tenga que venir. ¡Vamos, Guate!”, publicó Nicolás Samayoa en su cuenta oficial de Instagram, tomando en cuenta que el futbolista guatemalteco, que juega como defensa central en el Municipal de la Liga Nacional de Futbol de Guatemala, es uno de los titulares indiscutibles en el plantel del entrenador Luis Fernando Tena.

Por su parte, el futbolista guatemalteco Nicholas Hagen, quien se desempeña como guardameta y actualmente juega en el Columbus Crew de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, mencionó que la ilusión de la afición guatemalteca está con la selección nacional y que todos los jugadores son conscientes del peso que conlleva.

Las publicaciones de Guatemala en su llegada a Surinam

Nicholas Hagen - Arquero (Columbus Crew de EE. UU.)

La publicación de Nicholas Hagen en la ciudad de Paramaribo. (Foto Prensa Libre: Instagram @Nicholash1)

Kenderson Navarro - Guardameta (CSD Municipal de Guatemala)

La publicación de Kenderson Navarro en la ciudad de Paramaribo. (Foto Prensa Libre: Instagram @Kenderson_12_Navarro)

Luis Morán - Portero (Antigua GFC de Guatemala)

La publicación de Luis Morán al salir de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Instagram @Luis_JoseMoran)

Kenderson Navarro y Nicolás Samayoa - Defensa (CSD Municipal de Guatemala)

La publicación de Nicolás Samayoa al salir de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Instagram @Nicosam95)

José Pinto - Defensor (Comunicaciones de Guatemala)

La publicación de José Pinto al salir de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Instagram @Jose_Pint0_)

Erick Lemus - Delantero (Comunicaciones de Guatemala)

La publicación de Erick Lemus al aterrizar en Surinam. (Foto Prensa Libre: Instagram @Kuki_Lemus)

Rubio Rubín - Delantero (Charleston Battery de EE. UU.)

La publicación de Rubio Rubín al aterrizar en Surinam. (Foto Prensa Libre: Instagram @RubioRubin)

Rodrigo Saravia - Centrocampista (CSD Municipal de Guatemala)

La publicación de Rodrigo Saravia al aterrizar en Surinam. (Foto Prensa Libre: Instagram @Rodriss6)

José "El Caballo" Morales - Lateral (CSD Municipal de Guatemala)

La publicación de José Morales al aterrizar en Surinam. (Foto Prensa Libre: Instagram @JoseMorales_16)

Darwin Lom - Atacante (Comunicaciones de Guatemala)

La publicación de Darwin Lom al llegar a Paramaribo. (Foto Prensa Libre: Instagram @DarwinLom14)

Darwin Lom y Jesús "Chucho" López - Mediocampista ofensivo (Xelajú MC de Quetzaltenango)

La publicación de Chucho López al llegar a Surinam. (Foto Prensa Libre: Instagram @Jesus_Lopez97)

Elmer Cardoza (Xelajú MC) y Kevin Ramírez (Malacateco)

La publicación de Kevin Ramírez al llegar a Surinam. (Foto Prensa Libre: Instagram @Estuardoo_6)

Óscar Castellanos - Pivote (Antigua GFC de Sacatepéquez)

La publicación de Óscar Castellanos en Paramaribo, Surinam. (Foto Prensa Libre: Instagram @CocaCastellanos)

Jonathan Franco - Mediocampista defensivo (CSD Municipal de Guatemala)