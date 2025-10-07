Eliminatorias mundialistas: ¿Cuándo fue la última vez que “El Chucho” López jugó para Guatemala?

Durante la mañana del pasado lunes 6 de octubre, la Federación Nacional de Futbol de Guatemala (Fedefut) confirmó la incorporación de Antonio de Jesús “el Chucho” López a la Selección guatemalteca para los compromisos de octubre ante los combinados de Surinam y El Salvador, correspondientes a las eliminatorias rumbo al Mundial.

El mediocampista ofensivo de 28 años, nacido en la Ciudad de México, ocupará el puesto de Nathaniel Mendez-Laing en el plantel del entrenador Luis Fernando Tena, quien está consciente de que la Azul y Blanco necesita conseguir la mayor cantidad de puntos posibles en los próximos dos partidos para mantener viva la ilusión mundialista.

Es por esa razón que la estrella del Xelajú MC, quien vive un gran momento en su carrera deportiva con el equipo de Quetzaltenango y se ha convertido en una pieza clave para el conjunto de Amarini Villatoro, volvió a ganarse la convocatoria a la Selección, que ahora necesita toda la ayuda posible para poder salir del último lugar del grupo.

Tras haber perdido ante El Salvador en la primera jornada y, posteriormente, empatar en Panamá, la Bicolor únicamente ha sumado un punto y se encuentra en el sótano del Grupo A, superada por los canaleros, con dos unidades; los cuscatlecos, con tres puntos; y la Selección de Surinam, con cuatro, que logró mantener ese liderato en solitario.

El debut de Jesús "Chucho" López con Guatemala en 2023 ante México en Mazatlán. (Foto Prensa Libre: EFE)

¿Cuándo fue la última vez que "Chucho" López jugó con Guatemala?

A pesar de que se encuentra en un buen estado de forma, la incorporación de Antonio de Jesús “el Chucho” López a la convocatoria guatemalteca tomó por sorpresa a más de algún aficionado, principalmente porque el mediocampista no disputa minutos con la Bicolor desde el 13 de enero del 2024, ante el cuadro de Islandia, hace 636 días.

En aquella ocasión, hace un año y nueve meses, la Selección de Guatemala disputó un partido amistoso frente a los vikingos islandeses en el Chase Stadium, ubicado en la ciudad de Fort Lauderdale, Florida, ante cinco mil espectadores —principalmente guatemaltecos—, quienes se preparaban para el inicio de las eliminatorias mundialistas.

A pesar de haber presentado un buen planteamiento contra el conjunto europeo, la Azul y Blanco cayó por 0-1 en el recinto deportivo del Inter Miami, tras la solitaria anotación del delantero islandés Isak Thorvaldsson, al minuto 79 de compromiso, quien en ese momento formaba parte del Fleetwood Town, de la cuarta división inglesa.

Solo cuatro futbolistas guatemaltecos disputaron los 90 minutos del encuentro: Nicholas Hagen, José Morales, Marco Domínguez y Antonio de Jesús “el Chucho” López, quien, a pesar de portar la camisola número 10 en la espalda, probablemente no esperaba que ese fuera su último partido con la Selección Nacional en más de año y medio.

Jesús "Chucho" López ha sido uno de los más queridos por la afición guatemalteca. (Foto Prensa Libre: EFE)

El momento de "Chucho" López

Además de haber destacado por su clasificación con Xelajú MC a las semifinales de la Copa Centroamericana y el boleto directo a la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, Antonio de Jesús “el Chucho” López atraviesa un gran momento de forma en lo futbolístico y se ha consolidado como uno de los futbolistas más regulares del país.

En la presente temporada de Liga Nacional, el mediocampista ha disputado 11 partidos con los superchivos, en los que registra un gol y cuatro asistencias. A su vez, a nivel internacional, ha sumado seis encuentros, con un gol y cuatro asistencias, lo que lo consolida como uno de los futbolistas más productivos de Guatemala y Centroamérica.