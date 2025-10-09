“Hay exceso de confianza”: ¿Qué dice la prensa de Surinam sobre la Selección de Guatemala?

La Selección de Guatemala enfrentará a su similar de Surinam el próximo viernes 10 de octubre, a las 15.00 horas, en la ciudad de Paramaribo, en la tercera jornada de la última fase de las eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf), rumbo a la Copa Mundial en México, Canadá y EE. UU.

Los Suriboys llegan al compromiso ante la Bicolor como líderes del Grupo A, con cuatro unidades, luego de haber empatado 0-0 como locales frente a la Selección de Panamá y, posteriormente, derrotado 1-2 a El Salvador en el Estadio Cuscatlán. De esa cuenta, los sudamericanos se mantienen invictos en estas eliminatorias mundialistas.

Por su parte, la Azul y Blanco se encuentra en el último lugar de la agrupación, con apenas un punto, luego de perder 0-1 como local ante la Selección salvadoreña y, posteriormente, empatar 1-1 en la Ciudad de Panamá. Por lo cual, los dirigidos por el técnico Luis Fernando Tena necesitan una victoria para salir del sótano cuanto antes.

Ante esta situación, la prensa de Surinam se ha mantenido atenta a la actividad de su selección nacional, ya que, si finaliza en la primera posición tras las seis jornadas, el cuadro sudamericano clasificaría por primera vez a una Copa del Mundo. El segundo lugar, en cambio, avanzaría a un posible torneo de repechaje internacional en México.

¿Qué dice la prensa de Surinam sobre la selección de Guatemala?

Los medios surinameses De Ware Tijd (El Tiempo Verdadero, en español) y Dagblad de West (El Periódico del Oeste) han sido los encargados de cubrir las eliminatorias mundialistas de los Suriboys desde su debut en la segunda ronda, ante el cuadro de San Vicente y las Granadinas, en Paramaribo, el pasado miércoles 5 de junio del 2024.

Dadas las circunstancias, ambos medios informaron que la selección de Guatemala ya se encuentra en territorio surinamés para el crucial partido clasificatorio, y destacaron también la presencia de una "entusiasta afición guatemalteca", que presuntamente expresó su "exceso de confianza" con fuertes cánticos en el aeropuerto de Zanderij.

Asimismo, la prensa de Surinam considera que una victoria ante Guatemala sería "un logro histórico que acercaría al país, más que nunca, a una posible participación en la Copa Mundial". Por ello, los medios enfatizaron la importancia de mantener la calma ante la creciente confianza, ya que los Suriboys son actualmente los líderes del grupo.

“Tenemos mucha confianza, pero debemos mantener los pies en la tierra”, indicó el medio De Ware Tijd, que también le recordó a sus seleccionados que el único objetivo es clasificar a la Copa del Mundo del 2026. “No somos campeones del mundo y Guatemala es un equipo muy peligroso”, agregó el Dagblad de West, en su artículo digital.

Por otro lado, ambos medios lamentaron nuevamente los cánticos racistas ocurridos en el recinto deportivo de San Salvador, debido a que, según su perspectiva, ese suceso ha ensombrecido las eliminatorias mundialistas, a pesar de que la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) sancionó y multó a la Federación Salvadoreña.

“El choque contra Guatemala se considera un momento clave en la campaña de Surinam para el Mundial. Una victoria el viernes por la noche consolidaría el primer puesto de Surinam y reforzaría su confianza en una histórica clasificación a la Copa del Mundo”, concluyó el medio De Ware Tijd, que reflejó el orgullo y la esperanza en su equipo.