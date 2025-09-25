Con US$1 mil 800 millones: ¿Qué hará uno de los dos ganadores del premio mayor del Powerball?

El pasado sábado 6 de septiembre, dos boletos presuntamente vendidos en Texas y Misuri acertaron los seis números del sorteo del Powerball, el juego de lotería estadounidense que está ofrecido en 45 estados. Por ello, dos afortunados deberán repartirse el segundo premio mayor más alto de toda la historia: US$1 mil 800 millones.

Ante esta situación, las autoridades de la lotería en Misuri anunciaron que el jugador que ganó en ese estado y obtendrá la mitad del premio mayor del Powerball ya se presentó para reclamar lo que le corresponde. Sin embargo, el ganador no quiso revelar su identidad ante los medios, con el objetivo de evitar problemas a largo plazo.

El hombre se describió únicamente como una persona hogareña y dijo a los medios estadounidenses, mediante un comunicado compartido por la lotería de Misuri, que espera tomarse una temporada libre para pasar más tiempo con su esposa, con quien no habían podido disfrutar unas merecidas vacaciones tras varios años de trabajo.

“Voy a ser yo mismo por un año. Para mí, el día perfecto es estar sentado en casa haciendo lo que más me gusta: relajarme”, dijo el nacido en Jefferson City al momento de cobrar su premio en la sede de la Lotería de Misuri. “Aunque creo que mi esposa ahora me va a querer sacar de la ciudad”, bromeó el nuevo millonario de Estados Unidos.

Uno de los dos ganadores de Powerball

Mientras reclamaba su premio en la sede de la lotería de Misuri, el ganador señaló que una cantidad de dinero tan grande aún era muy difícil de poder comprender: “Ahora soy un multimillonario”, compartió, todavía incrédulo y le contó a los trabajadores del local que había pasado varias noches sin poder dormir desde que resultó ganador.

De acuerdo con las autoridades del Powerball, cada uno de los dos ganadores podrá llevarse a su casa aproximadamente US$893 millones antes de los impuestos correspondientes. Por ello, tendrán la opción de poder reclamar el importe total del premio en 36 pagos repartidos en tres años, o un único pago de unos US$409 millones.

Según relató el ganador, el boleto con el que se convirtió en millonario fue adquirido en un pequeño local de QuikTrip, una cadena estadounidense de tiendas de conveniencia, ubicado en la ciudad de San Luis, Misuri, y lo compró después de haber asistido a un partido de los Cardenales, el equipo profesional de béisbol del sector.

“Soy millonario, multimillonario, y anoche lavé la ropa. Es el mejor problema que he tenido en toda mi vida”, concluyó el afortunado misuriano, quien presuntamente eligió el pago de aproximadamente US$409 millones y podrá permanecer en el anonimato gracias a las leyes de Misuri, que procuran proteger los intereses de los ganadores.