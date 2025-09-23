Internacional

Powerball da la sorpresa: Jugador de Texas acierta cinco números y gana US$2 millones con PowerPlay

Un jugador de Tyler, Texas, acertó cinco de los seis números del sorteo de Powerball del 6 de septiembre y se llevó un premio de US$2 millones tras activar la opción PowerPlay.

El jugador de la Lotería de Texas logró duplicar su premio con la ayuda del PowerPlay. (Foto Prensa Libre: EFE)

Según la Lotería de Texas, un jugador de Tyler reclamó US$2 millones tras resultar ganador en el sorteo de Powerball del 6 de septiembre pasado. El boleto ganador se vendió en el Super Food Mart 60, hipermercado del área. El ganador decidió mantenerse en el anonimato, pero indicó que eligió los números por su cuenta y usó la opción de PowerPlay, lo que duplicó su premio.

Al participar en la lotería Powerball, cada jugador debe escoger cinco números de un grupo de 69, y adicionalmente, un número de Powerball de otro grupo de 26. Los sorteos se llevan a cabo los lunes, miércoles y sábado a las 10:59 PM. La opción de PowerPlay tiene un costo adicional de US$1 y aumenta los premios menores al mayor.

Con esta función, el premio de la segunda categoría puede duplicarse, mientras que los premios de otras categorías pueden multiplicarse 3, 4, 5 o incluso 10 veces. El número de PowerPlay se saca de un tambor aparte que contiene 42 o 43 bolas. Esto se hace justo después de que se eligen los números principales y el Powerball, y cada bola indica cuántas veces se multiplicará el premio.

El boleto coincidió con los cinco números blancos:

11-23-44-61-62 y solamente le faltó el Powerball rojo, 17, para llevarse el premio mayor.

Desde hace más de tres décadas, la Lotería de Texas ha recaudado más US$41 millones en ingresos para el estado y ha entregado más de US$93 millones en premios. También apoyan programas de veteranos, con más de US$277 millones aportados desde 2009 mediante boletos con temática militar.