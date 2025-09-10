Ganadores del Powerball compartirán US$1 mil 787 millones: ¿Dónde se compraron los billetes?

Durante la noche del pasado lunes 8 de septiembre, se anunció que dos boletos de la lotería Powerball, un juego estadounidense ofrecido en 45 estados, obtuvieron el premio mayor de US$1 mil 787 millones, pero ahora tendrán que compartirlo.

Los dos boletos ganadores le acertaron a los cinco números del juego de lotería estadounidense para tener que dividirse el segundo premio mayor más grande en toda la historia de los Estados Unidos, de acuerdo con la información publicada en el sitio web de Powerball.

Conforme a lo expuesto por las autoridades de la lotería Powerball, cada uno de los dos ganadores podrá elegir entre un premio anualizado de US$893 millones, distribuido en los próximos 12 meses, o un pago único de US$410 millones, por lo que tendrán alrededor de 30 días para comunicar su decisión a los funcionarios.

Además del premio mayor de Powerball, las autoridades de la lotería indicaron que también entregaron miles de otros premios por todo el territorio estadounidense. Premio de US$1 mil: dos ganadores; premio de US$500: 10 ganadores; premio de US$400: 13 ganadores; premio de US$200: 31 ganadores, y el premio de US$20: 519 ganadores.

¿Dónde se vendieron los billetes ganadores?

Un boleto vendido en Misuri y otro billete en Texas le acertaron a los cinco números ganadores y al número del Powerball para dividirse el segundo premio mayor de lotería más grande en la historia de Estados Unidos, de US$1 mil 787 millones, por lo que los nuevos millonarios se encontraban a 1 mil 165 kilómetros de distancia entre sí.

De acuerdo con los funcionarios de la lotería Powerball en el territorio de los Estados Unidos, el boleto que se convirtió en uno de los afortunados ganadores del premio mayor fue vendido en la ciudad de New Franklin, Misuri, en una tienda Casey’s General Store, parte de una cadena de tiendas de conveniencia en el oeste y sur del país.

Aparte, el segundo boleto ganador fue vendido en un nuevo 7-Eleven, una cadena de tiendas de conveniencia ubicada en la ciudad de Austin, Texas, solo días después de la inauguración del negocio. Para muchos residentes del condado, la noticia aumentó las ganas de participar en la lotería y la esperanza de ganar un premio.

“Conseguimos esta franquicia hace dos semanas, así que acabamos de abrir, y en la tercera semana ya tenemos el boleto ganador. Estamos muy entusiasmados con ello y seguros de que más personas recibirán la motivación de ver si compran un boleto y, quizá, a la próxima ganen algún premio”, contó el administrador de la tienda, Jayr Sing.

Miembro de fraternidad en Texas supuestamente ganó la lotería

La Universidad de Austin, también conocida como UT Austin, una universidad pública de investigación conocida por ser la institución insignia del Sistema Universitario de Texas, enloqueció el lunes 8 de septiembre, después de que se vendiera un boleto del Powerball en la ciudad y surgiera el rumor de que el ganador podría ser un estudiante.

Sin embargo, aunque múltiples videos en redes sociales muestran a estudiantes celebrando la victoria del premio mayor de Powerball, las autoridades de la lotería de Texas aún no lo han confirmado y el ganador no se ha presentado, por lo que no se sabe si un estudiante acaba de convertirse en una de las personas más ricas de todo el estado.