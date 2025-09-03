Powerball: así se reclaman los premios y cuántos impuestos se deben pagar

Mucha gente está expectante por el premio mayor del Powerball, el cual ha alcanzado la cifra de US$1.40 mil millones, una de las cantidades más grandes en la historia de la lotería de Estados Unidos.

El pasado 1 de septiembre se llevó a cabo el sorteo del Powerball. Aunque nadie reclamó el premio mayor, este miércoles 3 de septiembre habrá una nueva oportunidad para saber si alguien resulta el afortunado ganador.

Ahora bien, muchas personas han preguntado cuál es el procedimiento para reclamar el premio mayor del Powerball, una vez se acierten todos los números, incluido el Powerball y el multiplicador Powerplay.

De acuerdo con el sitio oficial del Powerball, las personas que ganen cualquiera de los premios deben reclamarlos en la jurisdicción donde adquirieron el boleto.

Si el premio es de hasta US$600, puede reclamarse en cualquier punto de venta autorizado por la jurisdicción correspondiente. Si el monto supera esa cifra, también puede reclamarse en las oficinas de la lotería.

Impuestos

Si una persona gana, por ejemplo, el premio mayor del Powerball, es importante tener en cuenta que no recibirá la totalidad del dinero, ya que se le aplicarán impuestos.

Powerball informa que todos los premios están sujetos a impuestos sobre la renta, tanto federales como estatales.

Según CNN, uno de los gravámenes que debe pagar un ganador de lotería es el impuesto sobre la renta, calculado por el Servicio Interno de Impuestos (IRS, en inglés), cuyo porcentaje máximo puede alcanzar el 37%. A ello se suman los impuestos estatales, que varían según el lugar donde resida el ganador.

El medio indica que estados como Nueva York imponen una tasa jurisdiccional más alta, de 8.82%, mientras que otros, como California o Florida, no aplican ningún impuesto adicional.

